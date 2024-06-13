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Ekonomi

Türkiye karış karış petrol arıyor! Yeni bölge için başvuru yapıldı

Türkiye petrol arama çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, Ege Denizi için yeni hamle geldi. TPAO, Ege Denizi'nde petrol arayacak. Bu kapsamda 9 ruhsat için başvuru yapıldı.

13 Haziran 2024 Perşembe 07:40 - Güncelleme:
Türkiye karış karış petrol arıyor! Yeni bölge için başvuru yapıldı
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TPAO, Ege Denizinde petrol aramak için 9 adet ruhsat başvurusu yaptı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Ege Denizinde Türk Karasularında petrol aramak için 9 adet ruhsat başvurusu yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) konu ile ilgili ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO, Ege Denizinde Türk Karasuları içinde koordinatları belirlenen alanlarda 9 adet petrol arama ruhsatı almak için 5 Haziran 2024 tarihli dilekçelerle MAPEG'e müracaat etti.

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