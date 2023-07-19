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Ekonomi

Türkiye, Katar'a sanayi üssü kuracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turuna iş dünyasıyla birlikte çıktı. Doha'da Katarlı yatırımcılarla bir araya gelen Türk iş insanları, yapılacak yeni yatırımları değerlendirdi. DEİK Türkiye-Katar İş Konseyi Başkanı Başar Arıoğlu, 'Katar'da bir sanayi üssü olarak yatırımlar düşünülüyor. Katar çok güzel serbest bölge imkanları sağlıyor Türk yatırımcılar için.' dedi.

TRT 19 Temmuz 2023 Çarşamba 16:04 - Güncelleme:
Türkiye, Katar'a sanayi üssü kuracak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyetin Körfez turunun ikinci durağı Suudi Arabistan'dan sonra Katar oldu. Türkiye'den giden 200 iş insanı da ziyarete katıldı.

Dış İlişkiler Ekonomi Kurulu (DEİK) tarafından Doha'da programlar düzenlendi. Katarlı iş insanları ile görüşmeler yapıldı, yatırım fırsatları değerlendirildi.

"TÜRKİYE SANAYİSİNİN GÜÇLÜ OLDUĞU YERLERDE BİZİM KATAR'A İHRACATLARIMIZ VAR"

TRT haberde yer alan habere göre; Ülkelerin zaten dost çerçevede çalıştığını, bu dostluğun ister istemez ekonomik aktivitelere de yansıdığını ifade eden DEİK Türkiye-Katar İş Konseyi Başkanı Başar Arıoğlu, "Türkiye'nin buraya ihracatı tabi tarım ürünleri. Bizim için çok önemli ama son dönemde sağlık ürünlerimiz var, savunma sanayi ürünlerimiz var, otomotiv ürünlerimiz var. Türkiye sanayisinin güçlü olduğu yerlerde bizim Katar'a ihracatlarımız var." dedi.

"KATAR ÇOK GÜZEL SERBEST BÖLGE İMKANLARI SAĞLIYOR"

Peki Katar'a hangi alanda ne tür yatırımlar söz konusu?

Esas odaklanılan noktanın karşılıklı yatırımların artırılması olduğunu vurgulayan Arıoğlu, "Gıda alanında çok büyük yatırımlar var, sağlık alanında yatırımlarımız var. Şimdi bir de Katar'da bir sanayi üssü olarak yatırımlar düşünülüyor. Katar çok güzel serbest bölge imkanları sağlıyor Türk yatırımcılar için." ifadelerini kullandı.

Katarlı iş insanları Türkiye'de ağırlıklı olarak gayrimenkul ve finans sektöründe yatırım yapıyor.

Yapılan görüşmelerin iki ülkenin ticaretine ve yatırımcılarına olumlu katkı sunması bekleniyor.

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