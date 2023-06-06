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Ekonomi

Türkiye, Kazakistan ile görüşmeleri tamamladı! Dağıtımına başlanıyor

Kazakistan ile yapılan görüşmelerin ardından bugün ikinci dönem geçiş belgelerinin dağıtımı başlıyor.

AA6 Haziran 2023 Salı 10:12 - Güncelleme:
Türkiye, Kazakistan ile görüşmeleri tamamladı! Dağıtımına başlanıyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kazakistan'a ikili taşımalarda yaşanan yüzde 60 artışın dikkate alındığı, bu kapsamda ikinci dönem geçiş belgelerinin erken temini için Kazakistan tarafı ile görüşmelerin tamamlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Ülkemize ulaştırılan 5 bin adet belgenin dağıtım işlemlerine bugün akşam saatlerinde başlanacaktır" ifadesi kullanıldı.

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