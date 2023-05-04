Türkiye keşfetti: 1.2 milyar dolar değerinde altın rezervi bulundu

Kayseri'de yapılan sondaj çalışmalarında 1.2 milyar dolar değerinde altın rezervi tespit edilmesi, bölge sakinlerini sevindirdi.

Kocasinan ilçesine bağlı Kaşköy Mahallesi'nde bir firma tarafından yapılan çalışmalarda 1.2 milyar dolar değerinde altın rezervi bulundu. Altını çıkarmak için çalışmaların ilerleyen günlerde başlayacağı öğrenilirken, mahalle sakinleri büyük mutluluk yaşadı. Kaşköy Mahallesi Muhtarı Hacı Soykarcı, "Ülkem adına mutluyum. Çünkü her tarafa katkısı olacak. Ülkeme katkı olacak, mahallemde boş gezen işsizler için iş bakımından katkısı olacak. Benim mahallemden şehir merkezine ve dışarıya göç var. İşsizlerimiz buraya gelecek. Bu firma da burada başlayınca bu işçileri alacak ve onlar da iş sahibi olacak. Mahalleme zarar vermeden başka taraftan çekeceklerini söylediler. 3 yıl önce sondaj aramasına başlamışlardı ve bu çalışmalar neticesinde bu rezerv tespit edildi. Daha önce umudumuz yoktu, kati verilmiş karar yoktu. Son vurulan sondajlar neticesinde buna ulaşıldı. Memnuniyet verici bir şey. 1.2 milyar dolar küçümsenecek bir rakam değil. Bizim tahmin ettiğimize göre 16 ton civarında rezerv gösteriyor. Ülkeme bir gelir olacak. Ülkem kazanacak, mahallem kazanacak, herkes kazanacak. Herkese faydası olacak" ifadelerini kullandı.

Muhtar Soykarcı, "Mahalle sakinlerimin birkaç itirazı vardı, onları da yetkililerle görüştüm. Araçlar mahallemizin ortasından geçecekti. Bu araçları mahalleye zarar vermeden başka yoldan çekeceklerini ifade ettiler. Çiftçilere, arıcılık yapanlara hiçbir zarar vermeden başka bir yoldan çekeceklerini söylediler. Bundan dolayı da memnun olduk. Bu şekilde devam ederse bir sıkıntı yaşamayacağız" dedi.