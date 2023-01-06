Türkiye, KKTC ve Nijerya arasında kritik anlaşma! Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye ve KKTC arasında 17 Ekim 2022'de Ankara'da imzalanan "Türkiye ile KKTC Arasında Geçitkale Hava Meydanı Enerji Nakil Hatlarının Deplase Edilmesine İlişkin Protokol" Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşma, KKTC'de Geçitkale Deniz Hava Üs Komutanlığı kullanımında olan Geçitkale Hava Meydanı Enerji Nakil Hatları Deplase işlemine yönelik, Türkiye'den Milli Savunma Bakanlığı ile KKTC'den Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve KKTC Elektrik Kurumu (KIBTEK) tarafından proje hazırlanmasını, onay ve yapım faaliyetlerinin ortak gerçekleştirilmesini içeriyor.

Protokolle söz konusu enerji nakil hatlarının hava alanı trafiğini engellemeyecek şekilde deplase işleminin yapılması amaçlanıyor.

- NİJERYA İLE MADENCİLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ

Türkiye ve Nijerya'nın 20 Ekim 2021'de başkent Abuja'da imzaladığı "Türkiye ile Nijerya Arasında Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" da onaylandı.

Anlaşmanın amacının, iki ülkenin uzmanlıklarının ve kalkınma ihtiyaçlarının göz önünde bulundurularak madencilik alanındaki işbirliğinin karşılıklı anlayış temelinde geliştirilmesi olduğu belirtildi.

Mutabakat zaptı kapsamında işbirliği alanları; maden kaynaklarının keşfi, madencilik kanunlarının düzenlenmesi ve uygulanması, madencilik alanında seminer, konferans ve toplantılar düzenlenmesi, maden arama, jeolojik araştırma ve laboratuvar çalışmaları alanında eğitim programları yapılması, mineral zenginleştirmede teknik işbirliği, daha güvenli madencilik uygulamaları ve madencilik sektöründeki uzmanlık, beceri ve insan kapasitesi oluşturulmasını kapsıyor.