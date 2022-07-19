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Ekonomi

Türkiye krizin çözülmesi için devrede! Rusya'dan açıklama geldi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'dan tahılın çıkarılmasıyla ilgili müzakerelerin yakın zamanda devam etmesini beklediklerini söyledi.

AA19 Temmuz 2022 Salı 16:03 - Güncelleme:
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Rus devlet televizyonu Pervıy Kanalı'na konuşan Peskov, Ukrayna'dan tahılın çıkarılması sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna limanlarından tahıl çıkışının sağlanması için Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ve Birleşmiş Milletler heyeti arasında İstanbul'da geçen hafta toplantı yapıldığını anımsatan Peskov, "Bu müzakerelerin yakın zamanda devam etmesini bekliyoruz." dedi.

Rusya'nın dünyada oluşan gıda krizinin çözümüne katkıda bulunmaya hazır olduğunu dile getiren Peskov, "Bu krizin nedeni, Ukrayna'daki durum ve Ukrayna tahılı değil. Bu, sadece küçük bir kısımdır. Rusya, yine de Ukrayna tahılının dünyadaki piyasalara çıkmasının sağlanması konusunda her türlü girişimde bulunmaya hazır." ifadelerini kullandı.

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