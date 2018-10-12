Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Emiroğlu: Maden sektöründeki ihracatımız yıllık 4 ile 4,5 milyar dolar

Adıyaman'da Türkiye Madenciler Derneği, Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) ile Mermerciler ve Madenciler Derneği tarafından "Mermer Üreticiliği Toplantısı" düzenlendi.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman mermerinin tescillenmesi gerektiğine işaret etti.

"Mermeri tescilleyeceğiz"

OSB ile mevcut istihdam sayısının daha da yükseleceğine dikkati çeken Kalkancı, "Her ilin, her ülkenin nasıl tescillenmiş ürünleri varsa biz de mermeri tescilleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Emiroğlu, derneklerinin sektörün en eski ve en köklü sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

Madenciliğin dünyada saygınlığının yüksek olduğunu dile getiren Emiroğlu, "Madencilik eli öpülesi bir meslek olarak değerlendirilmektedir. Sektörümüzün önünde birçok engeller de var. Bu engelleri aştığımız zaman Türkiye'nin mevcut potansiyelini değerlendirmek ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamak mümkündür." diye konuştu.

Emiroğlu, madenciliğin, ithal girdisi olmadan, ithalata bağımlı olmadan ihracat yapılabilen yegane sektörlerden biri olduğuna işaret ederek, "Madencilik sektörü beraberinde bir sürü sektörün gelişmesini etkilemektedir, öncülük etmektedir. Bugün geldiğimiz noktada maden sektöründeki ihracatımız yıllık 4 ile 4,5 milyar dolar bazında." ifadelerini kullandı.

"Mermer İhtisas OSB kurma çalışmasına başladık"

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, çıkarılan mermerin Adıyaman'da işlenmiş hale getirilebilmesi adına yoğun çalışma içerisinde olduklarını belirtti.

Çok kısa bir süre içerisinde mermer sektörünün ön sıralarda yerini alacağını ifade eden Uslu, şöyle konuştu:

"Yılda 12 bin mermer kütlesi taşıyan araçları Mersin Limanı'na gönderiyoruz. Yaptığımız hesaplarla yılda 42 milyon dolar kazanç elde etmiş bulunuyoruz. Valimizin direktifleri ve milletvekillerimizin de destekleri ile bu sektörü nasıl ön plana getiririz, hesapladık ve bundan dolayı da bir Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurma çalışmasına başladık. OSB'nin yerini belirledik. Valimizin de önerileriyle mermer OSB'nin başkanı olarak şu an bulunmaktayım."

"Hiçbir şey sonsuz değildir, mutlaka bir gün bu mermer rezervleri bitecektir." diyen Uslu, rezervler bitmeden OSB'yi kurarak, mermerleri burada mamul ederek bir yılda kazandıkları 42 milyon dolar yerine yılda 360 milyon dolar kazanç elde etmiş olacaklarını aktardı.

Uslu, "Kamulaştırma anlamında önümüzdeki süreçte vekillerimize çok iş düşüyor. Adıyaman üzerinden ihracat yapıldığı zaman bunun geri dönüşünün Adıyaman halkına bir fayda olacağı bilincindeyiz." şeklinde konuştu.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın da Adıyaman'ın büyük mermer rezervlerine sahip olduğunu vurguladı.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ise mermercilerin Adıyaman'da mermer çıkarttıkları gibi bu konuda kente yatırım yapmalarını da beklediklerini kaydetti.