Türkiye Malezya’da gemi üretecek

20.12.2019 02:12 - Güncelleme: 20.12.2019 02:12

Böylece yaklaşık 2.5 yıldır Malezya’da bölgesel ofisiyle faaliyetler yürüten İstanbul Denizcilik, Malezya Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın gemi ve bot inşa ile dizayn alanındaki ihtiyaçlarının karşılanmasında en önemli adaylardan biri haline geldi.

Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı (LIMA 2019) kapsamında mart ayında Boustead Langkawi Tersanesi ile iş birliği anlaşması imzalayan İstanbul Denizcilik, Erdoğan’ın Malezya ziyareti kapsamında attığı imzalarla iş birliği alanlarını genişletti.

İHALELERE TEKLİF

İstanbul Denizcilik ve Boustead Tersanesi arasında Malezya Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan Çok Maksatlı Destek Gemisi (Multi Roll Support Ship-MRSS) Projesi’ne ortak işbirliği ile teklif verilmesine yönelik gizlilik anlaşması imzalandı. Ayrıca İstanbul Denizcilik ile Kuala Lumpur Üniversitesi, Teknoloji Birikim Kurumu ve SEFT Gemi İnşa Sanayi Mühendislik arasında yerel Çok Maksatlı Karakol Gemisi dizaynı geliştirilmesine yönelik iş birliği yapıldı. Ayrıca İstanbul Denizcilik ve 9 alt yüklenici firmadan oluşan KITeMM konsorsiyumu arasında Malezya’daki gemi inşa, onarım ve bakım projelerinde iş birliği anlaşması imzalanmasına yönelik iyi niyet anlaşması hayata geçirildi. Böylece Türkiye’ye Malezya’daki savunma ihalelerine teklif verme süreci başlarken İstanbul Denizcilik’in SEFT Dizayn firması ile yaptığı bu girişimlerin söz konusu projelerle sınırlı kalmayacağı, başta askeri gemi inşası olmak üzere gemi inşa alanındaki her projede iş birliğine yönelik uzun vadeli ve kalıcı bir birlikteliği amaçladığı belirtiliyor.