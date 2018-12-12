Türkiye 'marka ve tescil' liginde yükselişte

AA muhabirinin, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yayımlanan "Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri 2018" raporundan derlediği bilgilere göre, dünya genelinde patent başvuruları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5,8 artarak 3,17 milyona ve marka başvuruları yüzde 30 yükselerek 9,11 milyona ulaştı.

Dünya genelinde en çok patent başvurusu yapılan ofis Çinli SIPO olurken, bunu sırasıyla ABD, Japonya, Güney Kore ve Avrupa Birliği'nin ofisleri takip etti.

Türkiye'de, Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) yapılan başvurular geçen yıl 2016'ya göre yüzde 24,9 artarak 8 bin 555'e çıktı. Türkiye, patent başvuru sayısı bakımından 20. sırada yer aldı.

Türkiye'nin ofisine yapılan başvuru sayısında 3 yıl üst üste 2 haneli artış gerçekleşti. Türkiye, söz konusu dönemde dünya fikri mülkiyet sıralamasında ilk 20 ülkenin ofisleri arasında patent başvuru sayısını en çok artıran ofis oldu.

TÜRKPATENT'e yapılan başvuruların artışı genellikle Türkiye'de yerleşik kişilerin başvurularından kaynaklandı. Türkiye'de yerleşik olmayanların patent başvuruları toplam başvuruların yüzde 4,4'ünü oluşturdu.

Yurt dışında yerleşiklerin TÜRKPATENT'e yaptığı tescil başvurularında ilk sırayı 149 başvuruyla ABD aldı. Bu ülkeyi 46 başvuruyla Almanya ve 34 başvuruyla Fransa takip etti.

Türkiye'de yerleşik kişilerin başvuruları tüketim malları sektöründen geldi.

TÜRKPATENT'e geçen yıl yapılan başvuruların bin 900'üne patent verilirken, bunların 143'ü Türkiye'de yerleşik olmayan kişilerce alındı.

Marka tescil başvuruları yüzde 8,94 arttı

WIPO'nun raporuna göre TÜRKPATENT'e geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8,94 artışla 247 bin 474 marka tescil başvurusu yapıldı. Başvuru sayısı bakımından Türkiye 9. sırada yer alırken, Çin aldığı 5,7 milyon tescil başvurusuyla birinci oldu. Çin'i takip eden ülkeler, yaklaşık 614 bin başvuruyla ABD ve 560 bin başvuruyla Japonya olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl marka tescil başvuruları en çok hizmet sektöründen gelirken, bu sektörü tarım ile araştırma ve teknoloji sektörleri izledi.

Başvuruların yüzde 13'ü yurt dışında yerleşikler tarafından yapıldı. Yurt dışında yerleşiklerin TÜRKPATENT'e yaptığı marka tescil başvurularında ilk sırayı 6 bin 264 başvuruyla Almanya aldı. Bu ülkeyi 4 bin 841 başvuruyla ABD ve 2 bin 223 başvuruyla Fransa takip etti.

Yurt içinde yerleşiklerin Türkiye dışında marka tescil başvurusu yaptığı ilk üç lokasyon ise İran, Avrupa Birliği ve ABD oldu.