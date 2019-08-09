Türkiye markalarıyla dünyayı fethediyor

Başta hazır giyim olmak üzere birçok Türk markası dünyada adından söz ettirmeyi başarıyor. Amerika’dan Çin’e, Rusya’dan Dubai’ye kadar neredeyse tüm coğrafyalarda büyümelerini sürdüren Türk markalarının yurtdışındaki mağaza sayıları 5 bine dayandı. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, markaların yurt dışında her gün ortalama 2 mağaza açmaya devam ettiğini belirterek, “Haziran sonu itibarıyla 125 ülkede toplam 4 bin 396 mağazamız ve 12 bin 884 satış noktamız bulunuyor. Markalarımızın yılın ikinci yarısında da aynı hızla devam edeceklerine ve yıl sonunda yurt dışı mağaza sayımızın 5 bin sınırına yaklaşacağına inanıyorum. Mağaza sayımızı 3 yılda yaklaşık yüzde 100 artırmış olacağız” dedi.

RUSYA İLK SIRADA

BMD üyesi markaların yurt dışında en çok mağaza açtığı ülkeler arasında 636 mağaza ile Rusya başı çekerken, Rusya’yı, 320 mağaza ile Kazakistan, 294 mağaza ile Suudi Arabistan, 219 mağaza ile Romanya ve 213 mağaza ile Irak takip ediyor. Kazakistan, Suudi Arabistan, Romanya, Irak, Ukrayna, Azerbaycan, İran, Fas’ın ilk 10’daki ülkeler olarak sıralandığını aktaran Öncel, 4 bin 396 mağazanın yüzde 55’inin 10 ülkede yerolduğunuı söyledi.

Her gün ortalama 2 mağaza açılıyor

İç pazardaki doygunluk ve yüksek maliyetler nedeniyle markaların son yıllarda yurt dışındaki fırsatları değerlendirmeye odaklandığını aktaran Öncel, şöyle devam etti: “BMD üyesi markalarımızın 2016’da yurt dışında toplam 2 bin 500 mağazası vardı. Bu yılın ilk yarısında da markalarımız yurt dışında her gün ortalama 2 mağaza açmaya devam etti. Haziran sonu itibarıyla 125 ülkede toplam 4 bin 396 mağazamız ve 12 bin 884 satış noktamız bulunuyor. Markalarımızın yılın ikinci yarısında da aynı hızla devam edeceklerine ve yıl sonunda yurt dışı mağaza sayımızın 5 bin sınırına yaklaşacağına inanıyorum. Başka bir ifade ile sınırlarımızın ötesindeki mağaza sayımızı 3 yılda yaklaşık yüzde 100 artırmış olacağız. Markalarımızın yatırımları sürecek.”