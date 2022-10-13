Türkiye mührünü vurdu! Karadeniz doğal gazında heyecanlandıran gelişme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesapları üzerinden Karadeniz gazı ile ilgili heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Karadeniz doğal gazına ilişkin son viraja girildiğini belirten Bakan Dönmez, "Takvim yaprakları bir bir azalırken, yerin 2.200 m. altında Türkiye'nin yeni enerji üssü yükseliyor. Karadeniz gazında artık son virajları dönüyoruz. Kara göründü. Tünelin ucundaki ışık belirdi." ifadelerini kullandı.

"DOĞAL GAZ ÜSSÜ TEKNİK OLARAK MÜMKÜN"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın enerji kaynaklarının sevkiyatı için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlamaya yönelik teklifinin değerlendirilebileceğini belirtmişti.

Rusya'nın doğal gaz merkez üssü kurma teklifine ilişkin Bakan Dönmez, "Türkiye, bu ve buna benzer birçok uluslararası projeyi zamanında tamamlamıştır. Teknik olarak mümkün. Bu tarz uluslararası projelerde teknik, ticari ve hukuki açıdan değerlendirme ve fizibilite çalışması yapılması lazım." demişti.

BAKAN DÖNMEZ, GAZPROM BAŞKANI MİLLER İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller ile bir araya geldi.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Dönmez ile Miller'ın Moskova'da düzenlenen "Rus Enerji Haftası" kapsamında bir araya geldikleri belirtildi.

Açıklamada, "Rus gazı Türkiye'ye Mavi Akım ve TürkAkım boru hatları üzerinden güvenilir bir şekilde sevk edilmektedir." ifadesi yer aldı.