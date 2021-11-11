Türkiye, o ülkede en çok şirket kuran ülke oldu

AA 11 Kasım 2021 Perşembe 10:09 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 10:09

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi verilerine göre, ocak-ekim döneminde ülkede 321 şirket kuran Türkiye, yabancı sermayeyle en çok şirket kuran ülkeler sıralamasında ilk sırada yer aldı.

İstatistik verilerine göre, yılın 10 ayında ülkede toplam 1808 yabancı sermayeli şirketin faaliyete geçmesiyle 1 Kasım itibarıyla ülkedeki yabancı sermayeli şirketlerin sayısı 13 bin 283 oldu.

Türkiye'nin ardından 296 şirket ile Rusya ikinci, 219 şirket ile Çin üçüncü oldu. Kazakistan sermayesiyle 166, Güney Kore sermayesiyle de 80 şirket kuruldu.

Yabancı sermayeli şirketler en çok Taşkent, Semerkant, Surhanderya ve Fergana'ya ilgi gösterirken yabancı iş adamları özellikle sağlık, sanayi, ticaret, bilişim teknolojileri, inşaat ve tarım sektörlerine yatırım yaptı.

1 Kasım itibarıyla ülkedeki yabancı sermayeli işletmelerin sayısı 13 bin 283 olarak hesaplandı ve bu çerçevede Rus sermayeli şirketlerin sayısı 2 bin 335, Çin sermayesi ile kurulan şirketler sayısı 1942, Türk sermayeli işletmeler sayısı 1830, Kazakistan sermayeli işletmeler sayısı ise 1056 oldu.

Geçen yıl ülkede yabancı sermayeli 1 bin 490 işletme kuruldu. 1 Ocak 2021 itibarıyla da ülkedeki yabancı sermayeli şirketlerin toplamı 11 bin 475'e ulaşmıştı.

