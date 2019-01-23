'Türkiye önemli küresel aktör'
Önemli liderlerin katılmadığı Davos Zirvesi başladı. Zirve öncesi Türkiye’nin durumunu değerlendiren Dünya Ekonomik Forumu Üyesi Larkin “Türkiye yeni dönemde önemli rol oynadı” dedi.
İsviçre’nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 49. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) başladı. Dünyanın en etkili siyasi ve iş dünyasının liderlerini buluşturan zirvede Türkiye’yi bu yıl Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya temsil edecek. Bakan Albayrak ve Pekcan, katılacakları oturumların yanı sıra dünyanın önde gelen iş insanlarıyla görüşmeler yapacak.
ÖNEMLİ ROL OYNADI
350’yi aşkın oturumun yapılacağı zirve öncesi soruları yanıtlayan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Avrupa ve Avrasya Bölgesel Stratejiler Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Martina Larkin, Türkiye’nin yeni dönemde çok önemli bir rol oynadığını söyledi. Larkin “Türkiye, önemli bir uluslararası aktör ve bölgede güçlü bir etkiye sahip. Bu sadece hızlı büyüyen bir G-20 ekonomisi olduğu için değil, aynı zamanda güçlü kültürel, tarihi ve siyasi köklerinin yanı sıra Boğaziçi Köprüsü gibi Batı’yı Doğu’ya veya Doğu’yu Batı’ya bağlayan kendine özgü konumu var. İkincisi, Türkiye, insani konular dahil olmak üzere birçok küresel konuyu ele almak için diplomatik çabaların yönlendirilmesinde önemli bir rol oynayabilir ve bu yeni dönemde insani krizleri önlemek üzere çok hızlı ve proaktif çözümler bulmak için önemli bir paydaş olabilir. Üçüncüsü de Türkiye, dinamik ve genç nüfusu, girişimci geleneği ve teknolojik gelişime olan ilgisi ile büyük bir potansiyele sahiptir. Bu bağlamda, Dünya Ekonomik Forumu, bilim ve teknolojinin küresel kamu yararına uygulanmasını hızlandırmak için Türkiye ile daha yakın çalışmayı hedefliyor” diye konuştu. Larkin, Türkiye dahil gelişmekte olan birçok ülkenin çok taraflı kurallara dayalı sistemin avantajlarından yararlandığını ifade etti.
1988’İ ÖRNEK GÖSTERDİ
Larkin, “Nitekim mal ve hizmet ticareti, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik gelişmeleri için önemli bir rol oynamaktadır. Çok taraflılıkla ilgili son zorluklar, küresel ekonomik büyüme üzerinde bir tehdit oluşturuyor. Belirsizlik altında yol almak, ülkeler için büyük bir zorluk oluşturabilir” diye konuştu. WEF’in diplomaside de güvenilir ve tarafsız bir platform olmasından gurur duyduklarını ifade eden Larkin, “Forumun aktif rol oynadığı sayısız inisiyatif ve başarı var. Örnek vermek gerekirse, 1988’de Davos zirvesinde Türkiye’nin Başbakanı Turgut Özal ve Yunanistan’ın Başbakanı Yorgo Papandreu görüşerek Davos deklarasyonunu imzalamıştı. Bu, iki ülkeyi savaş eşiğinden döndürdü” diye konuştu.
İsviçre Silahlı Kuvvetleri 24 saat boyunca 5 bin askerle nöbet tutacak. Davos kasabasının hava sahası sivil uçuşlara tamamen kapatıldı.
Krizler liderlere Davos yolunu kapattı
Her sene dünya liderlerinin katılımı ile gerçekleşen zirveye ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi isimlerin katılmaması dikkat çekti. Trump’ın ABD’de yaşanan ‘hükümet kapama’ krizi sebebi ile zirveye katılmayacağı bilinirken, May’in ise Brexit krizi sebebi ile Davos’a gelmeyeceği kaydedildi. Macron’un zirveye katılmama gerekçesi olarak ise Fransa’da uzun süredir devam eden Sarı Yelekliler protestolarını işaret etti.
Zirveye bin 500 iş jeti iniş yapacak
Davos Zirvesi için İsviçre’ye bin 500 jetin uçması bekleniyor. Ancak ‘iklim değişiklikleri’ ana konulardan olmasına rağmen CEO ve siyasi liderlerin, özel jet ile Davos’a gelmeyi tercih etmesi eleştiri konusu oldu. Bu arada zirveye Türk iş dünyasını temsilen Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Koç katılacak.
EKONOMİNİZ ÇOK DİRENÇLİ
Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomi ve Sosyal İşler Birimi Uzmanı Yasuhisa Yamamoto, BM’nin ‘Dünya Ekonomik Durumu ve 2019 Beklentileri’ raporunda Türkiye’nin yerini değerlendirdi. Yamamoto, “Türk ekonomisi çok dirençli. Türkiye zor zamanlar geçirdi ama döviz kurundaki volatiliteyi azaltmayı başardı” dedi.
SÜREÇ İYİ YÖNETİLDİ
Yamamoto ‘’2018’ın negatif etkilerinin azalmasıyla 2020’de büyümede daha fazla iyileşme göreceğiz” diye konuştu. Merkez Bankası’nın piyasalara saygı duyarak döviz kurunu sabitlemediğini ifade eden Yamamoto, ‘’Karar alıcılar, 2018’deki durumu çok iyi yönetti” diye konuştu. Türkiye ekonomisinin oldukça dirençli olduğunu yineleyen Yamamoto, Türkiye’nin altyapı politikasının gelişmiş ülkelere eş değer olduğunu belirtti.
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