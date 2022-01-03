Türkiye Orta Vadeli Program'da yer alan ihracat hedefine bir yıl önceden ulaştı

AA 3 Ocak 2022 Pazartesi 13:38 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 13:38

Türkiye'nin 2021 yılına ilişkin dış ticaret rakamları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin katıldığı programda açıklandı.

Burada konuşan Muş, 2021 yılında ihracatta elde ettikleri başarının Türkiye adına milat olduğunu kaydederek, "Öyle bir milattır ki, tıpkı ilk sanayi planımızın hazırlandığı 1934, planlı kalkınma dönemine adım attığımız 1963 ve ihracata dayalı büyüme modeline geçtiğimiz 1980 yılı gibi Türkiye'nin ekonomi ve dış ticaret serüvenindeki önemli eşiklerden birisi olmuştur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ihracatın artırılması konusunda gösterdiği kararlılık ve kendilerine sunduğu vizyonun, Türkiye'yi ihracat devriminin eşiğine getirdiğini dile getiren Muş, ihracattaki bu devrim ve dönüşümün rakamlara ve göstergelere de yansıdığını anlattı.

Muş, "Türkiye 1990'lı yıllarda bir ayda yaptığı 1,5 milyar dolarlık ihracatı 2021'de bir günde yapabilen bir ülke konumuna gelmiştir. İhracattaki bu büyük sıçrama ve atılım hamlesi Türkiye'nin ekonomik anlamda kaderini değiştirmiştir. İşte bu atılım hamlesiyle 2021'de ihracatta şimdiye kadar hiç ulaşmadığımız aylık değerlere ulaştık. Rekorlarla dolu bir yılı geride bıraktık." ifadelerini kullandı.

- "ORTA VADELİ PROGRAM'DAKİ İHRACAT HEDEFİMİZE BİR YIL ÖNCE ULAŞTIK"

Bakan Muş, geçen yıl Türkiye'nin bir taraftan geleneksel pazarlarındaki konumunu güçlendirirken diğer yandan uzak bölgelere de ihracatını kuvvetli bir şekilde artırdığını söyledi.

Muş, "Ülkemiz Orta Vadeli Program'da yer alan ihracat hedefine bir yıl önce ulaştı ve bu hedefi geride bıraktı. 2021 yılı, ihracatla büyüyen Türkiye şiarımızın tam anlamıyla işlediği ve ihracatın Türkiye ekonomisinin lokomotifi haline geldiği bir yıl oldu." diye konuştu.

İhracatın ülke ekonomisinde sağlanan büyümeye sunduğu katkıdan bahseden Muş, üretici ve ihracatçıların salgına rağmen talebe hızlı bir şekilde cevap verdiğini ve zorlu süreçten alınlarının akıyla çıktığını anlattı.

Muş, bu süreçte hükümetin ihracatçıların ihtiyaç duyduğu desteği vermek ve onların başarılarını daha üst seviyelere taşımak için gereken bütün adımları attığını belirterek, ihracatçılarla sürekli diyalog halinde olduklarını, istişare süreçlerinin kesintisiz işlediğini aktardı.

İhracatçıların hangi ülkede ne sıkıntısı varsa bunu çözmek için gereken tüm adımları attıklarını ve atmaya da devam edeceklerini kaydeden Muş, Türkiye'nin küresel anlamda sıkıntıların yaşandığı bu dönemde güvenli bir tedarikçi olarak ön plana çıktığından bahsetti.

- "2022'DE DE İHRACATÇILARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ticaret Bakanı Muş, ihracatla büyüyen Türkiye hedefi doğrultusunda var güçleriyle çalışacaklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın her yerinde bayrağımızı dalgalandıran ihracatçılarımıza hak ettikleri desteği vermek ve onlara zor zamanlarda yol göstermek amacıyla stratejiler oluşturacağız. İhracatçılarımıza sağladığımız finansal desteklerin sayısını ve niteliklerini artırmaya devam edeceğiz. Türk ihracatçısına yeni pazarlar keşfetme imkânı sunarak ihracat kapasitemizi daha üst noktalara taşıyacağız. Benzer şekilde hizmet sektöründeki atılımımıza da devam etmekteyiz. Turquality programı çalışmalarını tamamlamış bulunuyoruz. 2022'de de bakanlık olarak ihracatçılarımızın her aşamada yanında olmaya devam edeceğiz."

Muş, e-ihracatta Türkiye'nin payını artırmaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerini ve katma değerli ihracatı yükseltme için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.