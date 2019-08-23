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Türkiye pazarı eşsiz fırsat sunuyor 

Uluslararası düzeyde seyahat hizmeti sunan, Almanya merkezli seyahat girişimi FlixBus ve özel sermaye şirketi Actera, Türkiye’nin otobüs şirketi Kamil Koç’un, Avrupa’nın en geniş şehirler arası otobüs ağına sahip FlixBus’a katılması konusunda anlaşmaya vardı.

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Kamil Koç’un Flixmobiliy GMBH’ye devri için Rekabet Kurumu’na başvuru da yapıldı. Avrupa’daki ucuz bilet politikasının Türkiye’de de devam edip etmeyeceği yönündeki bir soruya ise “Rekabet Kurumu başvurumuz tamamlandı ve onay sürecinin ardından Türkiye’deki stratejimizle ilgili daha detaylı bilgileri sizinle paylaşıyor olacağız” şeklinde cevap verildi. İlk etaptaki önceliklerinin yerel güzergahlar olacağı belirtilen açıklamada ancak Türkiye’deki büyük şehirleri Avrupa’daki FlixBus KOBİ ailesiyle bölgedeki diğer şehirlerle bağlamanın şirket vizyonuyla örtüştüğü kaydedildi.  

1 EURO’YA TAŞIYOR 

2011 yılında Almanya merkezli kurulan Flixmobiliy, Avrupa ve ABD’de Flixbus adıyla hizmet veriyor. 2013 yılında Alman otobüs piyasasının serbestleştirilmesinin ardından faaliyetlerine başlayan FlixBus, kısa bir sürede Avrupa’nın en geniş otobüs ağı haline gelerek bugüne kadar 100 milyondan fazla insanı taşıdı. Teknoloji girişimi, e-ticaret platformu ve sürdürülebilir bir ulaşım şirketinin birleşimi olan FlixBus, altı yıldan kısa sürede Almanya, İtalya, Fransa, Benelüx ülkeleri (Belçika, Hollanda ve Lüksemburg) ve Polonya gibi pek çok Avrupa ülkesinde pazar lideri haline gelirken, sektörde 10 binden fazla yeni iş imkanı oluşturdu. Şirketi, sadece 2018 yılında Avrupa ve ABD’de 45 milyon kişi tercihi etti. Çift katlı otobüslerle hizmet veren FlixBus, Avrupa’da 1 Euro’da başlayan fiyatlarla bilet satıyor. Şirket seferlerinde muavin bulunmazken, seyahate de yolculara ikram da yapılmıyor.

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