İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1419
  • EURO
    6,8517
  • ALTIN
    317.049
  • BIST100
    111207
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ kuruluyor
Ekonomi

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ kuruluyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğünün bağlı ortaklıkları olan Türkiye Vagon Sanayii AŞ (TÜVASAŞ), Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) ve Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii AŞ'nin (TÜDEMSAŞ) birleştirilmesiyle iktisadi devlet teşekkülü olarak Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) kurulması kararlaştırıldı.

AA04 Mart 2020 Çarşamba 09:00 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 09:17

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak kurulmasına karar verilen TÜRASAŞ’'ın merkezi Ankara olacak.

TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ'ın tüzel kişilikleri, TÜRASAŞ'ın ticaret siciline kaydolduğu tarihte sona erecek. Tüzel kişilikleri sona eren söz konusu şirketlerin tüm hak ve yükümlülükleri, taşınır ve taşınmazları ve personeli ile iptal edilenler hariç olmak üzere dolu-boş kadro ve pozisyonları TÜRASAŞ'a devrolacak.

Üç şirketin taraf olduğu dava ve icra takipleri, ticaret siciline kaydolduğu tarihten itibaren TÜRASAŞ tarafından yürütülecek. TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ, TÜDEMSAŞ'ta genel müdür kadrolarında bulunanların görevleri, TÜRASAŞ'ın ticaret siciline kaydolduğu tarihte başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erecek.

TÜRASAŞ'ın kurulmasına ilişkin gerekli iş ve işlemler, kararın yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde tamamlanacak.

TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ personelinin unvan, görev, yetki ve sorumlulukları, TÜRASAŞ'ın ticaret siciline kaydolduğu tarihe kadar mevcut haliyle tescil tarihinden itibaren TÜRASAŞ'ın ana statüsünde belirlendiği şekliyle devam edecek.

İngiliz gazeteciye mülteciden ‘tokat' gibi cevap

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

SİHA'larımız bir Rus yapımı Pantsir'i daha vurdu! Dikkat çeken detay
SİHA'larımız bir Rus yapımı Pantsir'i daha vurdu! Dikkat çeken detay

SİHA'larımız bir Rus yapımı Pantsir'i daha vurdu! Dikkat çeken detay

Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular
Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular

Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular

Müttefikler sırtını çevirdi, kendimiz yaptık
Müttefikler sırtını çevirdi, kendimiz yaptık

Müttefikler sırtını çevirdi, kendimiz yaptık

'Bora' saldırılara karşı anında cevap veriyor
'Bora' saldırılara karşı anında cevap veriyor

'Bora' saldırılara karşı anında cevap veriyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.