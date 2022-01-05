Türkiye rekor kırdı! İlk sırada Çin var

AA 5 Ocak 2022 Çarşamba 12:49 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 12:49

Türkiye ekonomisine ham madde, üretim ve istihdam özelinde büyük katkılar sağlayan madencilik sektörü, 2021 yılını 5,93 milyar dolarlık cumhuriyet tarihi rekoruyla tamamladı.

Tüm sektörlere doğrudan ve dolaylı yoldan ham madde sağlayan sektör, 2021 yılında yaklaşık 5,9 milyar dolarlık ihracata imza atarak 2020 yılına kıyasla yüzde 38,89'luk artış gösterdi.

Aydın Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni normal döneme geçilmesinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın destekleri ve ihracatçı birliklerin çabası sayesinde maden ihracatında cumhuriyet tarihi rekorunun kırıldığını belirtti.

Dinçer, 2022 yılında ihracatta yüzde 20 artış hedeflediklerinin altını çizerek, "2021 yılında metalik cevherler geçen yıla göre yüzde 56,2'lik artış gösterdi ve 2,14 milyar dolarlık ihracat ile ilk sırada yerini aldı. İkinci sırada yüzde 21,3'lük artış ve 1,28 milyar dolar ile işlenmiş doğal taş, üçüncü sırada yüzde 32,4'lük artış ve 1,1 milyar dolar ile endüstriyel mineraller yer aldı. Dördüncü sırada ise yüzde 19,3'lük artış ve 809,1 milyon dolar ile blok doğal taş ihracatı yer aldı." ifadelerini kullandı.

Toplam doğal taş ihracatının yüzde 20,5'lik artışla 2,09 milyar dolar olduğunu aktaran Dinçer, "Bu maden gruplarını yüzde 124,6'lık artış ve 331,5 milyon dolarlık ihracat ile ferro alyajlar takip etti." dedi.

Dinçer, 2021 yılı maden ihracatında ilk sırada 1,65 milyar dolar ile Çin'in yer aldığına işaret ederek, "Maden sektöründe Çin'e yapılan ihracatta 2020 yılına göre yaşanan büyüme yüzde 27,8 oldu. Bu durum ABD'de yüzde 44,7, İspanya'da yüzde 42,3 olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

- "GEÇEN YIL DOĞAL TAŞ İHRACATINDA İLK SIRAYI ÇİN ALDI"

2021 yılında doğal taş ihracatında ilk sırayı 615 milyon dolarla Çin'in aldığını söyleyen Dinçer, ikinci sırada ABD'nin olduğunu ve ülkeye 462 milyon dolar değerinde doğal taş ihracatı yapıldığını aktardı.

Dinçer, ABD'den sonra 98,4 milyon dolarla Fransa'nın, 98 milyon dolarla Irak'ın ve 95,4 milyon dolarla Hindistan'ın bulunduğunu belirtti.

2021 yılı sektörün cumhuriyet tarihi rekorunu kırması adına çok önemli bir fırsat yılı olduğunu anımsatan Dinçer, "Bu başarıda sektörümüzün pandemi ve onun oluşturduğu yeni normali en iyi etüt eden sektörlerden biri olması da önemli bir faktör oldu. Bu noktada bakanlığımızın uyguladığı yerli ve milli politikaların 2021 yılında kararlılıkla devam etmesi başarımıza büyük katkı sundu." değerlendirmesinde bulundu.

Dinçer, "Güçlü ekonomi ve ulusal güvenlik" temeli ile şekillenen Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesince enerjide tam bağımsızlık hedefiyle yoluna güçlü adımlarla devam eden Türkiye'nin, enerjide üst üste birçok dev hamleyi hayata geçirdiğini hatırlattı.

Milli Enerji ve Maden Politikası'nda öne çıkan arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasa eksenlerinin, Türkiye'nin enerji alanında daha iyi bir konuma gelebilmesi açısından yol gösterici olmaya devam edeceğini dile getiren Dinçer, şunları kaydetti:

"Sektör olarak 2022 yılında ihracatımızı daha da artırmak için ruhsat güvencesinin sağlanmasının önemli bir nokta olduğunu düşünüyoruz. Firmalarımız böylelikle yatırım ve ihracat düzeyini daha üst seviyelere taşıyarak sektörümüzün geleceğinin daha öngörülebilir olmasına da katkı sağlayabilirler. Yanı sıra tüm izin süreçlerinin sadeleştirilmesi ve hızlandırılmasıyla birlikte madenlerin ekonomiye kazandırılma süresi çok daha hızlı olacaktır.

- "İHRACATIMIZI, 250 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFİYLE UYUMLU OLARAK DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIMIZA OLAN İNANCIMIZ TAM"

Böylelikle uzun yıllardır izin bekleyen alanlar için de üretim süreci başlamış olur. Orman izin süreçlerinde yüksek bedellerin makul seviyelere getirilmesi sayesinde ise ormanlar için ödenen miktar madenlerin çıkarılmasına ayrılabilir ve süreç daha verimli işleyebilir. Enerji maliyetleri sebebi ile vergi düzenlemesi sağlandığı takdirde de firmalarımızın elde ettiği kâr, madenlerin aranması ve milyarlarca dolarlık rezervlerin keşfedilmesine ayrılabilir."

Dinçer, İMİB'in madenciliğin daha iyi bir konuma gelmesi ve bunun sonucunda da yüksek ihracat rakamlarına ulaşmak adına faaliyetlerine devam ettiğinin de altını çizerek, İMİB'in sürdürülebilir madencilik için çalıştığını ve bu çalışmaların ekonomiye ve doğaya olan katkısını her platformda dile getirdiklerini söyledi.

Maden çeşitliliği, marka oluşturma çabalarına yönelik yapılan çalışmalar, jeopolitik konum ve teknolojik gelişmeler bazındaki fırsatları sektör olarak değerlendirdikleri takdirde, 2022 yılında başarılarını artırarak devam edeceklerinden hiç kuşkularının olmadığına işaret eden Dinçer, şu değerlendirmede bulundu:

"Hemen hemen tüm sektörlere ham madde sağladığı gibi istihdama da ciddi oranda katkı sunan maden sektörünü ve ihracatımızı, 2022 yılında Cumhurbaşkanımızın ülkemiz için gösterdiği 250 milyar dolar ihracat hedefiyle uyumlu olarak, devletimiz ve bakanlığımızın da destekleriyle daha ileriye taşıyacağımıza olan inancımız tam." dedi.