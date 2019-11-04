Türkiye Rusya'dan Su-35 alacak mı? Önemli açıklama

Katıldığı canlı yayını programında açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "F-35 ile S-400'lerin aynı ortamda bulunamayacağı yönündeki argümanlara katılmıyoruz, hukuki açıdan da sıkıntı görmüyoruz" ifadelerini kullandı. Demir ayrıca, Türkiye ile ABD arasındaki F-35 projesine ilişkin olarak "Temennimiz tekrar projeye dönülmesi yönünde" dedi.

HEMEN YARIN OLUYORUZ GİBİ BİR HÜKÜMDE BULANMAK MÜMKÜN DEĞİL

Rusya'dan savaş uçağı alımı iddiaları konusunda da açıklamalarda bulunan Demir, şunları söyledi:

"Karşı tarafından bir teklifi vardı, bu teklif de bizim tarafımızdan değerlendiriliyor. Konu mali, teknik ve stratejik boyutuyla incelenir, hemen karar vermek gibi bir şey söz konusu değil. Çok geniş bir analiz yapmak lazım, bu yüzden hemen yarın alıyoruz gibi bir hükümde bulunmak mümkün değil."

TESLİMATLAR İÇİN ÖN ÇALIŞMA BAŞLATTIK

ABD ile yaşanan F-35 krizini de değerlendiren İsmail Demir, "Hakkımızı her ortamda arayacağız. Mutabakat zaptımızda bir iş tanımı var. Orada özel olarak tahkim zikredilmese de ben yaptım oldu denmesi bizi haklı duruma getiriyor. Hukuki argüman oluşturuyor. Uçaklardan 4 tanesi Türkiye’ye teslim edildi ve artık Türk uçağı onlar. İkisinin teslimat zamanı geldi ambarda tutuluyor ve teslimat için ön çalışmaları başlattık" ifadeleri kullandı.

TEKLİFE AÇIĞIZ

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerle ilgili konuşan Demir, sistemin aktif hale getirilmesi sürecinin devam ettiğini söyledi. Demir ayrıca, ABD Patriot hava savunma sistemiyle ilgili olarak ise "İlave sistemlerle ilgili tekliflere açığız" ifadelerini kullandı.

MİLLİ MUHARİP UÇAK PROJESİ'Nİ ÖNE ÇEKTİK

Milli Muharip Uçak Projesi ile ilgili olarak da projeyi öne çekmeye çalıştıklarını belirten İsmail Demir, "Proje takvimi öne çekildi. İşleri hızlandırdık, 48 aylık süreci 36 aya çektik. Çünkü malumunuz Türkiye ilk defa böyle bir projeye girişiyor. Bu seviyede iddialı bir projeye girmek büyük bir çaba ister ve bunu ortaya koyuyoruz. Bazı sarkmalar olabilir ama zaman kaybına tahammülüz yok" dedi.

İsmail Demir'in konuşmasında öne çıkan diğer başlıklar şu şekilde:

(Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli silahlar) Bunun en önemli işareti, harekatın sırasında 'amborgo uyguladık' denmesine rağmen bağımsız olarak harekatın sürdürülebilmesiydi. Yeni sistemlerle birlikte bu operasyonu başarıyla gerçekleştirdik. Kısaca, ülkemizin güvenliğiyle ilgili kararları alıp uygulayabilmesi açısından yerli silahların etkisi görüldü.

(F-35 alımı konusunda) Türkiye her ne kadar F-35 projesinin şimdilik parça tedarikçilerinden biri olmayı sürdürüyor olsa da, birkaç ay sonra bunun da sonlanacağı anlaşılıyor. Türkiye’nin yeniden programa dönmesi, ödediği 1.5 milyar doların karşılığı olan uçakları alabilmesi ne kadar mümkün görünüyor? ABD ile bu yönde yürüyen herhangi bir tamas var mı? F-35 konusunda uyuşmazlığı başlatan biz değiliz. Bütün yükümlülüklerimizi eksiksiz yerine getirdik. F-35 ile S-400’ün bir arada bulunamayacağı argümanlarına biz ‘sakınca yok’ dedik. ‘Siz var diyorsanız gelin heyet kuralım’ dedik. Ama maalesef ciddi bir çalışma yapılmadı. Daha da komik olarak, ‘önce S-400’den vazgeçtiğinizi açıklayan’ denildi... Biz sizi cezalandırmak istiyoruz mantığıdır bu. Telk yanlı olarak alınan bu karar programa da zarar vermekte... Temennimiz geçici bir uygıulama olması ve programa yeniden dönmemiz. Ortada bir hak var ve yerine getirilmesini bekliyoruz.