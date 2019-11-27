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Türkiye, Rusya ve Azerbaycan’ın enerjideki iş birliği, uluslararası güvenliği sağlıyor''

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Mesut Hakkı Caşın, Türkiye, Azerbaycan ve Rusya'nın enerji alanında önemli role sahip olduklarını belirterek, 'TANAP ve TürkAkım doğalgaz boru hatları, birbirini tamamlayan projeler. Türkiye, Rusya ve Azerbaycan’ın enerji alanındaki iş birliği, uluslararası güvenliği sağlıyor.' dedi.

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Caşın, Türkiye-Rusya-Azerbaycan ilişkilerinin ele alındığı konferansın ardından, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azerbaycan’ın Kafkasya'da önemli bir aktör olduğuna işaret ederek, "Kafkasya bölgesinde huzur olmadan ne Asya'da ne de Avrupa'da huzur olur. Bu bakımdan Azerbaycan önemli bir kilit taşıdır." diye konuştu.

Türkiye, Azerbaycan ve Rusya’nın enerji alanında önemli rol üstlendiğine dikkati çeken Caşın, "TANAP ve TürkAkım doğalgaz boru hatları, birbirini tamamlayan projeler. Türkiye, Rusya ve Azerbaycan'ın enerji alanındaki iş birliği, uluslararası güvenliği sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "TÜRKİYE'NİN YANINDA RUSYA'YI GÖRÜYORUZ"

Türkiye-Rusya ilişkilerinin de yapıcı olduğuna işaret eden Caşın, "İki ülke arasındaki ilişkiler, emperyalizme karşı mücadelenin bir örneğidir. Ülkelerimiz, değişen dünya konjonktüründe iş birliği yapmak zorundadır. Birçok alanda, Türkiye'nin yanında Rusya'yı görüyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye’nin ABD’nin tehditlerine rağmen Rusya ile iş birliği yaptığını vurgulayan Caşın, "İki ülkenin liderleri, bazı baskıları dikkate almaksızın dik duruş sergiliyor. Bu da Türk halkı tarafından takdirle karşılanıyor." dedi.

TürkAkım projesinin tamamlandığını belirten Caşın, "TürkAkım projesi sayesinde 32 milyar metreküp gaz Türkiye üzerinden Avrupa pazarına çıkacak. Türkiye bu miktarın yarısını alacak. Bu, çok önemli bir hadise. Ortak projelerinin devreye girmesi, iki ülkeyi daha da yakınlaştırıyor." diye konuştu.

- "AZERBAYCAN, RUSYA İLE TÜRKİYE ARASINDA YAPICI ROL ÜSTLENİYOR"

Rusya'daki Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezinin Müdürü Amur Gadjiyev de Rusya-Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin, Balkanların yanı sıra Karadeniz, Hazar Denizi ve Orta Doğu bölgelerinde iş birliğini artırabileceğini söyledi.

Azerbaycan'ın Rusya ile Türkiye arasında yapıcı rol üstlendiğinin altını çizen Gadjiyev, "Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi olması, Azerbaycan’ın işine yarıyor." dedi.

- "RUSYA İLE EĞİTİM VE SAĞLIK ALANINDA İŞ BİRLİĞİ YAPMAK İSTİYORUZ"

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ise Türkiye ile Rusya'nın eğitim ve sağlık sektöründe iş birliğini geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Karabulut, "Eğitim ve sağlık alanlardaki iş birliği ilişkilerimizi daha güçlü bir noktaya getirebilir. İki ülkenin bilim adamlarınca ele alması gereken çok sayıda alan var. Üniversitemiz olarak bu alanlarda iş birliğine hazırız." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Rusya dahil olmak üzere birçok ülkeye Malatya kaysısı ihraç ettiğini dile getiren Karabulut, "Kayısı, sağlık için yararlı. Bu anlamda, sağlık sektöründe Rusya ile iş birliği yapmak istiyoruz." diye konuştu.

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