'Türkiye, savunmada geleceği inşa ediyor'

Türk savunma sanayii, güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu ürünlerdeki yerlilik oranının artırılması ve geleceğin muharebe ortamına hazırlanılması amacıyla geçen yıl bir dizi yeni proje başlatıldı. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda yürütülen bazı projelerde de önemli eşikler atlandı. Türkiye’nin insansız hava araçları (İHA) teknolojisindeki iddiasını çok daha yukarılara çıkaracak Akıncı İHA Projesi hayata geçirildi. Dünyada kendi sınıfının en iyisi olacak Akıncı ile Türkiye, dünyada bu teknolojiyi geliştirebilen 3 ülkeden biri haline gelecek. Ateşli silahların yerine geçmesi beklenen ve ‘geleceğin silahı’ olarak nitelendirilen elektromanyetik top sistemlerine yönelik çalışmalar kapsamında, Şahi 209 ve Tufan sistemlerinin test atışları gerçekleştirildi. Türkiye bu alanda dünyada çalışma yapan sayılı ülkeler arasına girdi.

ELEKTRONİK SİSTEMLER

ASELSAN ve TÜBİTAK BİLGEM’in lazer silahlarının test atışları yapıldı. Uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi ihtiyacının tamamen yerli olarak karşılanması için başlatılan Siper Projesi’nde, SSB ile ASELSAN-ROKETSAN-TÜBİTAK SAGE İş Ortaklığı arasında sözleşme imzalandı ve proje uygulama takvimi başladı. Barbaros Sınıfı Fırkateynlerin Yarı Ömür Modernizasyonu Projesi başlatıldı. Fırat modernizasyonu kapsamında M60T tanklarının modernizasyonu büyük ölçüde tamamlandı. Leopard 2A4 tanklarının modernizasyonuna yönelik sözleşme imzalandı. Elektronik harp özel görev uçakları geliştirilmesi amacıyla Hava Platformunda Uzaktan Elektronik Destek/Elektronik Taarruz Kabiliyeti (HAVA SOJ) Projesi başlatıldı. Türkiye’nin ilk deniz füzesi olan Atmaca’nın seri üretim sözleşmesi imzalandı. Mikro Uydu Fırlatma Sistemi Geliştirme Projesi başlatıldı. Milli Muharip Uçak için özgün bir turbofan jet savaş uçağı motoru geliştirme projesi hayata geçirildi.