Türkiye sektördeki stratejik konumunu güçlendiriyor: 69.6 milyar dolarlık ihracat gerçekleşti

AA 4 Kasım 2021 Perşembe 15:31 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 15:31

İMMİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yüzde 20,2'lik artışla 20,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiği ekim ayında, İMMİB çatısı altında yer alan sektörler ise yüzde 39,4 artışla 8 milyar 137 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Birlik çatısı altında 10 aylık dönemde ihracatını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 80 ile en çok çelik sektörü artırırken, sektör, 18,1 milyar dolarlık ihracat ile Türkiye ihracatındaki payını yüzde 10,9'a çıkardı. 10 aylık periyotta ihracatını 38,5 artıran kimya sektörü 20,5 milyar dolar ile birlik bazında en çok ihracatı yaptı ve Türkiye ihracatındaki payını yüzde 11,3'e çıkardı.

Elektrik-elektronik sektörü ihracatını 32,9 artırdı ve 10 ayda toplam 11,6 milyar dolarlık ihracat kaydetti. Metaller sektörü geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 48,8 artırdı ve 9,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Aynı dönemde madencilik sektörü ihracatını yüzde 44,5 artırarak 4,9 milyar dolara, mücevher sektörü yüzde 44,5 artışla 4,6 milyar dolara yükseltti. Sektörlerin lider pazarları sırasıyla Çin ve ABD olurken Türkiye ihracatındaki payları da yüzde 5,6'ya yükseldi.

- "ZORLUKLARA RAĞMEN ÜLKEMİZ VE SEKTÖRLERİMİZ STRATEJİK KONUMUNU GÜÇLENDİRİYOR"

Ekim ayında kimya sektörü 2,3, çelik sektörü ise 2,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek birlik bünyesinde en çok ihracat yapan sektörler oldu. Bu dönemde çelik sektörü ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 107 artarken kimyadaki artış yüzde 34,4 oldu. Söz konusu dönemde kimya sektörünün lider pazarı Lübnan oldu. Ekim ayında elektrik-elektronik sektörü ihracatını yüzde 10 artırarak 1,2 milyar dolarlık ihracata imza attı. Sektörün lider pazarı İngiltere oldu.



Yüzde 43'lük artışla en çok artışın yaşandığı ikinci sektör olan metal sektörü ihracatını 1,1 milyar dolara taşıdı. Sektörün lider pazarı ise Almanya oldu. Mücevher sektörü belirtilen dönemde 686 milyon dolar, maden sektörü ise 466 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreteri Dr. Armağan Vurdu, Türkiye'nin ekim ayında gerçekleştirdiği 20,8 milyar dolarlık ihracattan yaklaşık yüzde 40'lık pay aldıklarını belirterek, "Birlik bünyemizde yer alan sektörlerimiz, ihracat rakamlarını pandemi, küresel ticarette devam eden sorunlar, yüksek navlun fiyatları ve dövizde yaşanan dalgalanmalara ve ham madde maliyetlerinde yaşanan artış gibi tüm sorunlara karşın her geçen gün artırıyor. Tüm zorluklara rağmen ülkemiz ve sektörlerimiz dünyadaki stratejik konumunu güçlendiriyor. Almanya, İngiltere, Hollanda ve Çin gibi sanayinin geliştiği ülkelere olan ihracatımız bunu kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

Bugün birçok sektörde küresel ticareti yeniden şekillendirecek gelişmeler yaşandığını kaydeden Vurdu, "Genel sekreterlik olarak gelişmeleri yakından takip ediyor, sektörlerimizin gelişimini olumlu yönde etkileyecek tüm adımları atıyoruz. Vergi uygulamaları, iklim çevre politikalarına uyum, sanayide atacağımız dijitalleşme ve otomasyon gibi adımlarla birliklerimizin Türkiye ihracatındaki payını daha da artıracağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.