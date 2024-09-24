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Ekonomi

Türkiye Sigorta'dan 8 ayda bir önceki yılı aşan prim üretimi

Türkiye Sigorta, 8 ayda prim üretiminde önemli bir başarıya imza atarak bir önceki yılın toplamını aşmayı başardı. Şirket, ağustos ayında toplam prim üretimini geçen yıla kıyasla yüzde 92 oranında artırarak 64 milyar 308 milyon TL'ye ulaştırdı.

24 Eylül 2024 Salı 16:12 - Güncelleme:
Türkiye Sigorta'dan 8 ayda bir önceki yılı aşan prim üretimi
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Türkiye Sigorta; 1 Ocak- 31 Ağustos 2024 döneminde toplam prim üretimini, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 92 artırarak; 64 milyar 308 milyon TL'ye ulaştırdı ve bir önceki yılın toplamda 59 milyar TL olan toplam prim üretimini 8 aylık sürede aştı.

Türkiye Sigorta'nın ilk 8 ayda gösterdiği başarıdan duydukları gururu belirten Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak; "8 ayda bir önceki yılın toplam prim üretimine eriştik, bu başarıyla sektördeki liderliğimizi pekiştirerek hayat dışındaki konumuzu güçlendirmeye devam ettik. Sektörümüzün 8. ay üretim sonuçlarına göre en yakın rakiplerimizle aramızdaki prim üretimi farkını açarak ilerleyişimizi güçlü adımlarla sürdürdük. Türkiye Sigorta olarak sigortayı daha ulaşılabilir hale getirmek için uygun fiyatlı ve ihtiyaca yönelik ürünleri hayata geçiriyoruz. Bunu enflasyonla mücadele için önemli bir görev olarak görüyoruz. Bu yaklaşımımız; özellikle kasko ve sağlık sigortalarının fiyatlamasında ve ürün çeşitliliğinde sektörümüze yön veriyor, toplam prim üretimimizin yanında; yangın ve doğal afetler ile tarım branşlarında liderliğimizi güçlü bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

Türkiye Sigorta'nın yakaladığı üretim ve büyüme performansını hız kesmeden devam edeceğini ifade eden Taha Çakmak şunları söyledi: "Yangın ve doğal afetler branşında yüzde 132'lik pozitif bir değişim ile toplamda 17,6 milyar TL prim üretimine eriştik. Kasko branşında ise yüzde 77 artış ile yaklaşık 7 milyar TL'lik prim üretimi sağlarken; sağlık branşında yüzde 203'lük yüksek bir büyüme ile yaklaşık 5 milyar TL prim üretimi gerçekleştirdik. Nakliyat branşında ise yüzde 241 büyüme elde ederek 423 milyon TL prim üretimine ulaştık. Türkiye Sigorta olarak; ülkemize, dolayısıyla ekonomimize güveniyoruz; ülkemizin stratejik varlıklarına verdiğimiz güvencelerle hem kurumsal hem de bireysel sigorta alanında büyümemizi sürdüreceğiz."

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