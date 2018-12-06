Türkiye sivil havacılıkta tarih yazdı

Türkiye’nin son 10 yılda doğrudan bağlantı noktaları sayısını yüzde 191 artırdığını belirten Turhan, Türkiye’nin dolaylı bağlantı noktalarını yüzde 130, havalimanı bağlantılarını yüzde 157 ve network bağlanabilirliğini yüzde 534 artırarak Avrupa’da uçuş ağını en fazla büyüten ülke olduğunu söyledi.

İKİ KAT BÜYÜME

Avrupa’nın ilk 5 havalimanı için bağlantı artış oranları incelendiğinde ise Atatürk Havalimanı’nın son 10 yılda doğrudan bağlantı noktalarını yüzde 104 artırdığını anlatan Turhan, dolaylı bağlantılarını yüzde 65 ve bağlanabilirlik oranını ise yüzde 81 geliştirdiğini bildirdi.