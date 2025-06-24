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Ekonomi

Türkiye tarihi proje için kolları sıvadı! Bölgeye 331 kilometrelik otoyol geliyor

Irak'ın Türkiye üzerinden Avrupa'ya erişim sağlayacağı Kalkınma Yolu Projesi'ni değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Proje aşağı yukarı bitti diyebiliriz. Otoyol eksiğimiz Şanlıurfa-Ovaköy arasındadır. 727 kilometre demiryolu yapacağız, 331 kilometre otoyol yapmış olacağız. Önümüzdeki sene çalışmalara başlarsak 4 yılda bitirilebilir bir projedir' dedi.

HABER MERKEZİ24 Haziran 2025 Salı 22:13 - Güncelleme:
Türkiye tarihi proje için kolları sıvadı! Bölgeye 331 kilometrelik otoyol geliyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Türkiye için tarihi öneme sahip Kalkınma Yolu Projesinde son duruma ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Proje aşağı yukarı bitti diyebiliriz. Bunun finansmanının nasıl sağlanacağı üzerinde konuşacağız. Projenin önemi son krizlerde daha fazla anlaşıldı" diye konuştu.

Uraloğlu, "Nusaybin'e girdiğinizde 120 kilometre hiç demiryolu hattı yok. İlk etapta bunu sağlamamız lazım. Otoyol eksiğimiz Şanlıurfa-Ovaköy arasındadır. 727 kilometre demiryolu yapacağız, 331 kilometre otoyol yapmış olacağız" dedi.

Önümüzdeki sene çalışmalara başlanması halinde 4 yılda projenin bitirilebileceğini dile getiren Bakan Uraloğlu, "2030'da projenin tamamlanabileceğini söyleyebilirim" değerlendirmesinde bulundu.

  • Bakan Uraloğlu
  • kalkınma yolu
  • proje

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