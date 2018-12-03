Türkiye teknolojiyi uzaydan indirdi

Türkiye savunma sanayinde olduğu kadar, uzay ve havacılık alanında da önemli projelere imza atmaya devam ediyor. ASELSAN tarafından geliştirilen uydu ve uzay teknolojilerinde kullanılacak ‘mikrodalga modülleri’nin uzay testlerinde tam not aldığı açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yaklaşık 1 yıl boyunca aşırı soğuk, radyasyon ve yer çekimsiz ortam gibi uzay şartlarına maruz kalan modülün inceleneceğini belirterek, çalışma sonucunda elde edilecek bilgilerin, yerli ve milli olarak üretilecek ve uzayda kullanılacak malzemelerin yapımında fikir vereceğini söyledi.

JAPONLARLA İŞBİRLİĞİ

Bakan Turhan, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile ASELSAN ve Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı (JAXA) arasında 2016’da iş birliği protokolü imzalandığını bildirdi. Turhan, uzay şartlarına maruz kalacak modüllerin, 2 Kasım 2016’da JAXA yetkililerine teslim edildiğini dile getirerek “Modüller, 9 Aralık 2016’da uzaya başarıyla fırlatıldıktan sonra 13 Nisan 2017’de uzay ortamına doğrudan maruz kalacağı şekilde test düzeneğine yerleştirildi. Testlerin tamamlanmasının ardından modüller, 15 Mayıs’ta dünyaya getirildi. 397 günlük uzay yolculuğunun ardından modüller, 31 Ekim’de Tokyo’daki Japonya Uzay Ajansı Tsukuba Uzay Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle JAXA yetkililerinden Türk yetkililerce teslim alınarak incelenmek üzere ülkemize getirildi” dedi. Turhan, çalışmanın gerek Türkiye gerek ASELSAN açısından yeni projelere önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

YENİ PROJE GELİYOR

İstanbul Teknik Üniversitesince geliştirilen uydu teknolojilerinde kullanılacak, kendini çok yönlü onarabilen nano kompozit malzemelerin de Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki KIBO modülüne başarıyla gönderildiğini belirten Turhan, Türkiye’ye ait malzemelerin KIBO modülünün dış yüzeyindeki deney ortamına başarılı bir operasyonla yerleştirildiğini ve testlere başlanıldığını sözlerine ekledi.