Türkiye tüm zamanların rekorunu kırdı! Dünyada tercih edilen ilk 10 ülke arasındayız

Varank, Sürdürülebilir Sosyoekonomik Uyum İçin Girişimcilik Kapasitesinin Geliştirilmesi (ENHANCER) Hibe Programları kapsamındaki başarılı projelerin sertifika törenine katıldı.

Yaklaşık 60 yıldır ortakları olan AB ile iş birliklerini sürdürmeye devam ettiklerini aktaran Varank, Türkiye-AB mali iş birliği süreci kapsamında başlattıkları Rekabetçi Sektörler Programı'nda bilhassa son dönemde hızlandıklarını söyledi.

Varank, ardı ardına proje açılışları yaptıkları bereketli bir dönemden geçtiklerini ifade ederek, en son iki hafta önce İstanbul Sanayi Odası Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme Merkezi'nin açılışını yaptıklarını bildirdi.

Temennilerinin AB ile Rekabetçi Sektörler Programı'nda yakaladıkları etkin ve verimli iş birliğinin ENHANCER projesi ile de devam etmesi olduğunu vurgulayan Varank, 2020'de uygulanmaya başlanan projenin girişimcilik kapasitesinin iyileştirilmesi noktasında önemli bir misyona sahip olduğunu, 2023 sonuna kadar devam edecek projeyle girişimcilik ve istihdam imkanlarının iyileştirileceğini, Türkiye'deki girişimcilik kültürüne katkıda bulunulacağını söyledi.

Projenin İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Kayseri ve Hatay olmak üzere, özellikle göçmen yoğunluğundan etkilenen 11 ilde uygulandığını anlatan Varank, şunları kaydetti:

"32,5 milyon avro bütçesi olan proje kapsamında 5 farklı hibe programı ilan edildi. 117 projeye yaklaşık 11 milyon avro kaynak tahsis edildi. Saydığım 11 ilde önemli ortak kullanım tesisleri, girişimcilik ve istihdam projeleri başarılı bir şekilde yürütülüyor. ENHANCER kapsamında bugüne kadar 2 bin 305 kişi genel girişimcilik eğitimlerini başarıyla tamamladı. Bugüne kadar gerçekleştirilen B2B görüşmeler, yatırımcı buluşmaları gibi etkinliklerle 379 firma temsilcisi bir araya getirildi. Birçok şirket kuruldu, yeni istihdam oluşturuldu. Girişimcilerin iş birlikleri yoluyla biz, bu sayede finansmana erişimlerini kolaylaştırmış olduk."

"2030'A KADAR 100 BİN TEKNOLOJİ GİRİŞİMİNİN KURULMASINI HEDEFLİYORUZ"

Bugün projeden faydalanan başarılı projeleri kamuoyuna ilan etmek üzere bir araya geldiklerini, ayrıca hibe yararlanıcısı kurumların temsilcilerine destek için bir sertifika takdimi yapacaklarını aktaran Varank, "Dijital çağ diyebileceğimiz günümüzde girişimcilik, sürdürülebilir refahın en önemli araçlarından bir tanesi. Teknoloji tabanlı şirketler dünyanın en büyük şirketleri listesinde şu anda üst sıraları adeta parsellemiş durumdalar. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, büyük ve güçlü Türkiye yolunda girişimciliği baş tacı ettik, etmeye de devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ışığında hazırladığımız 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde girişimciliğe yönelik birçok hedef belirledik. Teknoloji tabanlı girişimciliği stratejimizin odağına yerleştirdik. Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi'ni de yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz. Bu strateji ile 2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişiminin kurulmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu noktada girişim sermayesi fonlarının ciddi faydalar sağladığının da aşikar olduğunu dile getiren Varank, "Tech-InvesTR, Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bölgesel Kalkınma Fonu, İstanbul Bölgesel Girişim Sermayesi Fonu, Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, teknoloji odaklı girişimlerin desteklenmesinde şu anda Türkiye'de gerçekten önemli bir boşluğu dolduruyor. Bu fonlar sayesinde bugüne kadar yüzlerce girişime yatırımlar yapıldı. 2021 yılında Türkiye'de 300'den fazla girişim toplamda 1,5 milyar doların üzerinde yatırım alarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Türkiye, en çok yatırım yapılan zirvedeki ilk 10 ülke arasında şu anda yerini aldı. 2022'de de bu trendin aynı şekilde büyük ivmeyle devam ettiğini görüyoruz." diye konuştu.

- "AVRUPA'NIN GİRİŞİMCİLİKTE PARLAYAN YILDIZI TÜRKİYE OLMUŞTUR"

Mustafa Varank, Türkiye'den çıkan milyar dolar değerlemeye ulaşan turcorn'ların sayısının 6'ya ulaştığını, daha fazla turcorn adayının önünü açmak, scale-up ekosistemini derinleştirmek için girişimcilik stratejisiyle beraber Turcorn 100 Programı'nı başlatacaklarını bildirdi.

Bu programla da erken aşamayı geçmiş girişimleri, küresel hedefleri olan teknoloji girişimlerini destekleyeceklerini ifade eden Varank, "İnşallah bu programın da etkisiyle 2023 yılı için belirlediğimiz hedef olan 10 unicorn sayısını yakalamış olacağız. Unicorn sayılarından bahsediyoruz, yurt dışından gelen yatırımlardan bahsediyoruz, girişimcilikte yaşanan ivmeden bahsediyoruz. İşte bütün bu gelişmeler kendiliğinden olmuyor. Ekosistemin büyümesi yan gelip yatarak sağlanmıyor. Türkiye'de girişimcilerin, şirketlerin, akademisyenlerin araştırma-geliştirme faaliyetleri yapabilecekleri teknoparkların sayısını son 20 yılda 2'den 96'ya çıkardık." şeklinde konuştu.

Varank, bu teknoparkların girişimcilik ekosistemine çok ciddi katkıları olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"KOSGEB ile 2012 yılından bu yana günümüz rakamlarıyla girişimcilik desteklerine aktardığımız finansman 7 milyar liraya ulaşmış durumda. 2012 yılında başlayan TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programı'yla bugüne kadar yaklaşık 2 bin girişimciye toplamda 476 milyon lira destek verdik. Bütün bu altyapı yatırımları ve destekler Türkiye'de şu anda gördüğünüz girişimcilikteki sıçramanın aslında kaynağı konumunda.



Hamdolsun bugün Avrupa'nın girişimcilikte parlayan yıldızı Türkiye olmuştur. Şüphesiz, ENHANCER de gerek bütçesi gerekse hedefleri ile Türkiye'nin ivmelenmesine büyük katkı sağlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak proje kapsamında bugüne kadar yapılan yatırımları büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. ENHANCER projesiyle bundan sonraki süreçte de etkili ve verimli çalışmalar yürütülmesinin takipçisi olacağız ve burada büyük işler yapılmasını biz canıgönülden temenni ediyoruz."

Konuşmaların ardından Bakan Varank tarafından ENHANCER Hibe Programları kapsamındaki başarılı projelerin sertifikaları verildi.