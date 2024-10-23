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Ekonomi

Türkiye ulaştırma programlarına gelecek yıl 662,6 milyar lira harcayacak

Türkiye, gelecek yıl 'bilgi ve iletişim', 'demir yolu ulaşımı', 'deniz yolu ulaşımı', 'kara yolu ulaşımı' ve 'kombine taşımacılık, lojistik ve tehlikeli mal taşımacılığı' programları için 662,6 milyar liralık bütçe ayırdı.

AA23 Ekim 2024 Çarşamba 11:19 - Güncelleme:
Türkiye ulaştırma programlarına gelecek yıl 662,6 milyar lira harcayacak
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AA muhabirinin, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgiye göre, teknolojik gelişmelerin sağladığı hızlı ilerleme, ulaşım sektörünü de etkisi altına alarak hızla değişirken bu sürece ayak uydurmak için ulaştırma programlarının gideri için kaynak aktarılacak.

Bu kapsamda, ulaştırma sektöründe en fazla pay 329 milyar 853 milyon 395 bin lira ile kara yolu ulaşımı için kullanılacak. Bu yıl 253 milyar 191 milyon 328 bin lira olan söz konusu bütçe, 2025 için yüzde 30,2 artırılmış oldu.

İkinci sıradaki demir yolu ulaşımına bu yıl 215 milyar 182 milyon 334 bin lira olarak ayrılan bütçe, gelecek yıl yüzde 41,8 artışla 305 milyar 228 milyon 361 bin liraya yükseltildi.

Bilgi ve iletişim programının bütçesi de yüzde 62 artırılarak 17 milyar 427 milyon 562 bin liraya çıkarıldı.

Deniz yolu ulaşım programında bu yıl 4,3 milyar lirayı geçen bütçe, gelecek yıl için yüzde 30,9 artışla 5 milyar 659 milyon 988 bin liraya ulaştı.

Kombine taşımacılık, lojistik ve tehlikeli mal taşımacılığı programında ise gelecek yıl bütçesi, bu yıla kıyasla yüzde 239 artarak 4 milyar 421 milyon 813 bin lira oldu.

Böylece, bu yıl 484 milyar 756 milyon 198 bin lira olan ulaştırma programlarındaki toplam bütçe, gelecek yıl yüzde 36,7 artışla 662 milyar 591 milyon 119 bin lirayı bulacak.

Ulaştırma programlarına bu yıl ve 2025 için ayrılan ödenekler şöyle:

Programlar2024 Bütçesi (TL)2025 Bütçesi Teklifi (TL)
Bilgi ve iletişim10.757.267.00017.427.562.000
Demir yolu ulaşımı215.182.334.000305.228.361.000
Deniz yolu ulaşımı4.321.176.0005.659.988.000
Kara yolu ulaşımı253.191.328.000329.853.395.000
Kombine taşımacılık, lojistik ve tehlikeli mal taşımacılığı1.304.093.0004.421.813.000
Toplam484.756.198.000662.591.119.000

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