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Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü: Avrupa İmar Bankası'nın, Borsa İstanbul’daki yüzde 10’luk hissesini satın alırız

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD), Borsa İstanbul’daki yüzde 10’luk hisselerinin tamamını satın almak istediklerini söyledi.

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BIST hissedarı olan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul CEO'su olarak atanmasının ardından BIST'te sahip olduğu % 10 hissesini satmak istediğini açıkladı. Reuters'a konuşan 2 kaynak EBRD'nin borsadaki hisselerini bir an önce satmaya karar verdiğini belirtti.
 
Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez EBRD'nin BIST'teki % 10 payını almak istediklerini açıkladı.
 
EBRD geçen hafta eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atanmasını desteklemediklerini açıklamıştı. Konuya ilişkin olarak Bloomberg'in de ulaştığı EBRD yetkilileri daha fazla yorum yapmayacaklarını söyledi.
 
(Bloomberg HT)

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