Türkiye ve ABD'den dengeleri değiştirecek hamle! 'İnanılmaz bir potansiyel' vurgusu yapıldı

"Türkiye-Denver İş ve Yatırım Diyaloğu" toplantısı, DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Murat Özyeğin ve Denver Metro Ticaret Odası Başkanı J. J. Ament'in katılımıyla DEİK'in genel merkezinde gerçekleştirildi.

Özyeğin, burada yaptığı konuşmada, Denver tarafıyla bu tarz toplantının İstanbul'da ikinci kez gerçekleşmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, bunun sürekliliği gösterdiğini, ivmenin arttığını ve ilgili şehirlerin iki ülke arasında keşfedilecek işbirliği fırsatları olduğunu gösterdiğini söyledi.

Denver'dan gelen temsilcilerin buradaki üyelere, şehrin teşvikleri, vergi avantajları ve yatırım atmosferi hakkında daha fazla bilgi vermek için oturumdan sonra B2B görüşmeleri olacağını dile getiren Özyeğin, "Bunun iki yönlü bir diyalog olduğunu biliyorum. Bugün bizimle birlikte olan bazı Amerikan şirketlerinin Türkiye ile sürekli yatırımları veya ticari bağları olduğunu biliyorum. Aynı zamanda Türk şirketleri de ABD'ye giderek daha fazla yatırım yapıyor. Şu anda 10 milyar dolar civarında. Bunun üç ila dört milyar doları TAİK üyelerimiz, hatta yönetim kurulu üyelerimiz aracılığıyla yapıldı. Türk şirketleri 3 binden fazla Amerikalıyı istihdam ediyor ve bunları artırmayı hedefliyoruz. ABD programlarımız stratejimizin çok merkezinde yer alıyor." diye konuştu.

Özyeğin, toplantıda Denver kentinde havacılık, sağlık ve turizm gibi önemli sektörlerin temsil edildiğini ve bu toplantı vesilesiyle ekonomik bağları güçlendirmeyi umduklarını ifade etti.

Türk Hava Yolları'nın (THY) artık Denver'a ve Denver'dan İstanbul'a direkt uçuşlar düzenlediğine dikkati çeken Özyeğin, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan Donald Trump arasında 100 milyar dolarlık bir hedef var. 2019'da öngörülmüştü ve bir hedef olarak kabul edilmişti. Trump yönetimi geri döndüğüne göre, bu ivmenin daha da artacağına inanıyoruz. Şu anda, 12 ayda ticarette 36,6 milyardayız ve hizmetler dahil edildiğinde yaklaşık 45 milyar dolar. Hala hedefimizin çok altında ancak iyi bir ivme var ve oraya ulaşmak için inanılmaz bir potansiyel olduğuna inanıyoruz. İzlemeye yakın olduğumuz ticaret gelişmeleri açısından, ülkelerimiz arasında çok az bir açığımız olduğuna inanıyorum. Nispeten dengeli bir ithalat-ihracat dinamiğimiz var."

"İKİLİ İLİŞKİLERE YÖNELİK ÖRTÜŞEN ÇIKARLARIMIZ OLAN BİRÇOK KİLİT ALAN VAR"

Denver Metro Ticaret Odası Başkanı Ament de THY'nin Denver'dan İstanbul'a direkt uçuşlarının başlamasıyla iki şehir arasında seyahat eden kişi sayısının iki katına çıktığını belirterek, Türkiye ziyaretlerinde karşılaştıkları misafirperverlik, nezaket ve cömertlikten memnun kaldıklarını ifade etti.

Denver ve Türkiye arasında ekonomik büyüme fırsatlarının bulunduğundan bahseden Ament, "Elde etmeye çalıştığımız ikili ilişkilere yönelik örtüşen çıkarlarımız olan birçok kilit alan var. Bunlardan bazıları uzay ve havacılık, biyobilim ve yaşam bilimleri, sağlık, tarım ile teknoloji olarak sıralanabilir." değerlendirmesini yaptı.

Ament, toplantıda bulunma amaçlarının iki topluluğun uyum içinde olduğunu göstermek olduğunu söyleyerek, "Türk işletmelerinin ABD ve Colorado'daki çıkarlarını, aynı zamanda Metro Denver'ın Türkiye'deki faaliyetlerini ilerletmek adına birlikte çalışma fırsatlarına açık ve istekli olduğumuzu ifade etmeyi amaçlıyoruz." dedi.

DENVER, COLORADO'NUN EN ÖNEMLİ EKONOMİK MERKEZLERİNDEN BİRİ

Colorado eyaletinin en kalabalık kenti Denver, eyaletin en önemli ekonomik merkezlerinden biri olarak turizm, teknoloji, sağlık, havacılık, biyoteknoloji, enerji ve lojistik sektörleriyle öne çıkıyor.

Bölgenin 2023 yıllık GSYH'si yaklaşık 259 milyar dolar olurken, büyüme oranı yüzde 3,50 olarak gerçekleşti. Bu büyümeye en büyük katkıyı finans, sigorta, gayrimenkul, kiralama ve leasing, profesyonel ve iş hizmetleri, ulaşım ve depolama sektörleri sağladı.

Öte yandan, THY'nin Denver'a haftanın 4 günü doğrudan uçuş başlatmasıyla Türkiye ile bölge arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin artması bekleniyor.

Teknoloji, uzay ve havacılık, sağlık, turizm, altyapı ve akıllı şehir, mobilite gibi sektörlerde Denver'ın önde gelen isimlerinin yer aldığı heyetin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Colorado-Türkiye arasındaki yatırım fırsatları değerlendirilirken, Colorado'daki yatırım teşvikleri tanıtıldı.

Programda Türkiye ve ABD'den birer şirketin yatırım deneyimlerini paylaştığı bir panel de düzenlendi. Panelin ardından ise katılımcıların doğrudan iş bağlantıları kurabileceği B2B görüşmeleri de gerçekleştirildi.