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Ekonomi

Türkiye'den 100 milyar dolarlık hedef! Kilit nokta enerji

American Turkish Business Roundtable üyelerini Bakanlıkta kabul eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma noktasında enerjinin kilit rol oynadığını dile getirdi.

AA13 Kasım 2024 Çarşamba 20:07 - Güncelleme:
Türkiye'den 100 milyar dolarlık hedef! Kilit nokta enerji
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Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Türkiye ve ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma noktasında enerjinin kilit rol oynadığını ifade etti.

American Turkish Business Roundtable üyelerini Bakanlıkta kabul ettiklerini belirten Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Önümüzdeki süreçte iki ülke arasında özellikle doğal gaz ticareti ve yenilenebilir enerji alanlarında daha fazla işbirliği yapılması gerektiğini vurguladık. 2035 yenilenebilir enerji hedeflerimiz çerçevesindeki fırsatları yatırımcılarla paylaştık."

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