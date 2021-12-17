''Türkiye ve Afganistan arasında büyük potansiyel olduğunu düşünüyoruz''

AA 17 Aralık 2021 Cuma 12:16 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 12:16

Çayabatmaz, 3 kişiden oluşan MÜSİAD heyetinin yaklaşık bir hafta süren Afganistan ziyaretini AA muhabirine değerlendirdi.

MÜSİAD'la Afganistan arasında ikili iş birliği, ticaretin geliştirilmesi, karşılıklı yatırım imkanlarının araştırılmasına yönelik hükümet yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen heyetin başkanı Çayabatmaz, "Afganistan'da çeşitli bakanlıklar, maden ve ticaret odalarıyla görüşmeler yaptık. Afganistan'da merkezi otorite ve güvenlik sağlanmış. Daha önceki hükümet dönemindeki yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık ve bürokratik engeller gibi bazı sorunlar kalkmış. Yatırım ve ticaret için çok uygun bir ortamın hazırlandığını gördük." dedi.

- "BİR KÖPRÜ OLMAK İSTİYORUZ"

Fatih Çayabatmaz, Türkiye'nin özel sektör tecrübesi ve çeşitliliğini Afganistan'daki ticaret ve sanayi alanında çalışma yapan kurum ve iş adamlarıyla paylaşmak istediklerini dile getirerek "Türkiye ve Afganistan'ın ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi ve iş birliği imkanlarının kullanılması için MÜSİAD olarak bir köprü olmak ve bu alanda çalışmak istiyoruz. İki ülke arasında çok büyük potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Burada firmalarımız özellikle enerji temini noktasında büyük faaliyetler yapabilirler." ifadelerini kullandı.

Afganistan'ın elektrik ihtiyacının yüzde 75'ini komşu ülkelerden ithal ettiğine işaret eden Çayabatmaz, Afganistan'da bu alanda çalışma yapmak için güneş, rüzgar, su ve kurulacak termik santrallerin çok büyük fırsatlar barındırdığının altını çizdi.

Çayabatmaz, özellikle enerji, maden, sağlık, tarım ve sanayi sektöründe birçok yatırım imkanın olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Madencilik konusunda görüştüğümüz yetkililer, Afganistan'ın çok önemli maden kaynaklarına sahip olduğunu, bunun Türkiye'nin sahip olduğu makina, teknoloji ve tecrübeyle çıkartılması gerektiği noktasında bizimle iş birliği yapabileceklerini söylediler. Afganistan'la olan tarihi ve inanç birliğimiz ve iki ülke arasındaki güven, bu iş alanlarının geliştirilmesi açısından bize çok uygun zemin oluşturuyor. Bunları değerlendirmek isteyen bütün yatırımcıları MÜSİAD'ın Afganistan şubesine davet ediyoruz. Buradaki çalışmalara bizimle ortak olmaları konusunda kendilerine çok önemli fırsatlar olduğunu bildirmek istiyoruz."

- "AFGAN YETKİLİLER, YATIRIMCILAR İÇİN HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIR"

ABD işgali altında olduğu 20 yıl boyunca Afganistan'ın bir pazar olarak kullanıldığını, alt yapı, makineleşme ve sanayileşmeye yönelik hiç bir adımın atılmadığını belirten Çayabatmaz, "Mesela Afganistan'da bir tane büyük demir fabrikası yok. Bir tane şeker fabrikası yok. Bir tane yağ fabrikası yok. Gıda sanayinin her alanında yatırıma uygun bir yer. Tarımda ekilmeyen milyonlarca dönüm arazi var. Görüştüğümüz Afgan yetkililer, bu arazilerin ekilebilmesi için Türkiyeli müteşebbislere, yatırımcılara her türlü yardıma hazır olduklarını söylediler." dedi.

Çayabatmaz, sağlık sektöründe çok büyük fırsatların olduğuna da değinerek, "Yaklaşık 1 milyar dolarlık bir para ülkede tam teşekküllü bir hastane olmadığı için yurt dışına gidiyor. Burada bir tane şehir hastanesi yok. Bir tane tam teşekküllü hastane bile Afganistan ekonomisine katkı sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

- "AFGANİSTAN ÖNCELİKLİ GÜNDEMİMİZ OLMALI"

ABD'nin uluslararası bankalardaki Afganistan'a ait paraları bloke etmesinin ülkedeki ekonomik sorunları derinleştirdiğine dikkati çeken Çayabatmaz şunları kaydetti:

"Bu durum Afganistan'da birçok devlet kurumunda çalışan insanın maaşlarının ödenememesine, yapılan yardımların kesilmesi bir insani krizin meydana gelmesine neden olmuş. Başkent Kabil ve kırsal alanlarda yaşayan birçok insan ekmek bulamıyor. Bu anlamda Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarımıza (STK), 'Afganistan öncelikli gündemimiz olması lazım" çağrısında bulunuyoruz. Bütün STK'larımız kombine bir şekilde bu kış Afganistan'da çocukların açlıktan ölmemeleri büyük bir telaşla hareket etmeleri ve yardımcı olmaları çağrısında bulunuyorum."