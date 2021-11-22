Türkiye ve Avrupa'nın en yükseği! Hem çiftçinin yüzünü güldürecek hem istihdam sağlayacak

DHA 22 Kasım 2021 Pazartesi 10:15 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 10:15

Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, DSİ 10. Bölge Müdürü Mahir Arslan, Kulp Çayı üzerinde süren Silvan Barajı'nın inşaatında incelemelerde bulundu. Vali Karaloğlu, 3 yıl sonra bitirilmesi öngörülen barajın, tamamlanmasıyla 305 bin kişiye istihdam olanağı sağlayacağını ve bunun da ekonomiye önemli katkı sunacağını söyledi.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KAMU YATIRIMI'

Helikopterle sahayı denetleyen Vali Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı DSİ Genel Müdürlüğü'nce yapımı yürütülen barajın Türkiye'deki en büyük kamu yatırımlarından biri olduğunu belirtti. Karaloğlu "Silvan Barajı ve Sulama Projesi; ana baraj ile beraber alt 7 barajdan oluşan sulama tesisi. Bugünkü 2021 yılı fiyatları ile sadece inşaat kısmı 20 milyar TL'lik büyükçe bir kamu yatırımı. Şu ana kadar projenin alt barajlarından Kuruçay, Pamukçay, Başlar barajlarında su tuttuk. Ambar Barajı'nda 2021'in sonunda su tutmaya başlayacağız. Kıbrıs Barajı'nda şu anda inşaat devam ediyor. Bulaklıdere Barajı'nın ihalesi 2021'in sonunda yapılacak ve son alt baraj olan Karacalar Barajı'nın ihalesi de 2022 de yapılmış olacak" dedi.

'AVRUPA'NIN EN YÜKSEK BARAJI'

Silvan'ın 175,5 metre yüksekliği ile Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek barajı olma özelliği taşıdığını ifade eden Karaloğlu, şunları söyledi:

"Avrupa'nın ve Türkiye'nin en yüksek barajı. Barajın 7,3 milyar metreküp rezervuar hacmi var. Büyükçe bir baraj. Sadece bugünkü rakamlarla 4 milyar TL'lik de kamulaştırma maliyeti var. Şu anda kamulaştırma işlemlerine de devam ediyoruz. Şu anda barajın taş dolgusu bitti. Ön yüzeyi betonlama çalışması devam ediyor. 2022 yılı içerisinde betonlama, ön yüzeyin betonlama çalışmaları tamamlanacak ve 2022'nin sonunda hedefimiz; Silvan Barajı'nda su tutmayı planlıyoruz. Barajın esas amacı; tarımsal sulama. 2 milyon 350 bin dekarlık alan sulanacak. Silvan Barajı tamamlandığında Diyarbakır'da 305 bin insana yeni istihdam olanağı sağlayacak. Yıllık bugünkü rakamlarla 3,5 milyarlık bir tarımsal gayri safi milli hasıla oluşturacak."

'BARAJDA ENERJİ DE ÜRETİLECEK'

Projenin bitmesiyle Silvan, Bismil ve Sur ilçelerindeki çiftçilerin gelirinin yükseleceğini aktaran Vali Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Özellikle bölgedeki sanayi, tarımsal ürünleri, pamuk gibi mısır gibi üretimini artıracak ve Diyarbakır'ı gerçek bir tarımsal üretim merkezine dönüştürecek. Bugün de Diyarbakır bir tarımsal üretim merkezidir. Diyarbakır, Silvan Barajı bittiğinde gerçek bir tarımsal üretim merkezine dönüşecek. 75 bin dekarlık dönümlük alanda Kuruçay ve Pamukçay barajlarımızdan ve Başlar Barajı'mızdan ilk sulamaya başlayacağız. Babakaya ve Silvan, 19 kilometrelik 2 tane büyük tünel var. Tünellerin tamamlanmasıyla 97 kilometrelik ana kanalın cazibe ile çalışacak olan, saniyede 211 metreküp su taşıyacak büyük bir nehir. Projenin tamamlanmasıyla ülkemiz, bölgemiz Diyarbakır'ımız çok büyük bir tarımsal ivmeyi de yakalamış olacak. Barajda enerji de üretilecek. 160 megavatlık bir enerji santrali olacak. Barajın ve projenin esas amacı ve maksadı; sulama, tarımsal sulama maksatlı inşa ettiğimiz bir proje."

'GÜVENLİK EN ÜST SEVİYEDE'

Terör örgütü PKK'nın barajda çalışanlara zarar vermemesi için en üst seviyede güvenlik önlem aldıklarını hatırlatan Karaloğlu "Silvan'da, Diyarbakır'da halkın yaşamını kolaylaştırmak için halkın gelirini artırmak için Türkiye'nin en büyük kamu yatırımını yapıyoruz. Ama burada çalışan bölgenin çocukları, Kürt çocuklarını gelip bir ahlaksız örgüt öldürmesin diye de koca bir güvenlik teşkilatı kurmak zorunda kalmışız. Bu da bizim üzüntümüz ama her koşulda bu proje tamamlanacak ve halkın hizmetine sunulacaktır" diye konuştu.