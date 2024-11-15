Türkiye ve Azerbaycan arasında yeni işbirliği

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı (COP29) için geldiği Bakü'de Azerbaycan Turizm Ajansı Başkanı Fuad Nağıyev'le görüştü.

Ersoy, COP29'un başarılı organizasyonunun dünyada ses getirdiğini söyleyerek Azerbaycan'ı kutladı.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki turizm ilişkilerinin iyi potansiyele sahip olduğunu belirten Ersoy, ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve karşılıklı turist ziyaretlerinin artırılması gerektiğini kaydetti.

Ersoy, Türkiye'nin turizm alanında iyi bir deneyime sahip olduğunu belirterek "Turizm deneyimimizi kardeş Azerbaycan'la paylaşmaya hazırız." dedi.

Nağıyev de Türkiye'nin COP29'a üst düzey ve yoğun katılım sağlamasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Bakü'ye geldiği için Ersoy'a teşekkür eden Nağıyev, "İlişkilerimizi daha da ilerletmeye hazırız. Türkiye'nin turizm tecrübesinden faydalanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Görüşme sonrasında Ersoy ve Nağıyev, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması"na imza attı.