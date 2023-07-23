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Ekonomi

Türkiye ve BAE arasındaki ticarete mevzuat düzenlemesi

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması çerçevesindeki ticarete konu eşyanın menşeinin tespitine yönelik düzenleme yapıldı.

AA23 Temmuz 2023 Pazar 14:54 - Güncelleme:
Türkiye ve BAE arasındaki ticarete mevzuat düzenlemesi
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik, 1 Eylül'den itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik, Türkiye ile BAE arasındaki Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasında düzenlenen "menşeli eşya" kavramının tanımı ve idari işbirliği yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Yönetmeliğin uygulanmasında, tamamen o taraf ülkede elde edilen eşya ile taraf ülkede yeterli işçilik veya işleme tabi tutulmuş olmaları kaydıyla, tamamen söz konusu ülkede elde edilmemiş girdiler ihtiva ederek orada üretilen eşya "menşeli eşya" olarak değerlendirilecek.

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