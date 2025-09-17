Türkiye ve Birleşik Krallık firmaları üçüncü ülkelerde işbirliği yapacak

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye Müteahhitler Birliği işbirliğinde gerçekleştirilen "Türkiye-Birleşik Krallık Altyapı ve Bölgesel İşbirliği Forumu"nda, iki ülkenin firmaları Birleşik Krallık İhracat Kredi Ajansının (UKEF) katılımıyla İstanbul'da bir araya gelerek Kazakistan, Özbekistan ve Sırbistan'da işbirliği fırsatlarını masaya yatırdı.

Forumda Kazakistan, Özbekistan ve Sırbistan'daki projeler için bilgi alışverişinde bulunan şirketler, aynı zamanda sektörün geleceğini ele alırken, etkinlik kapsamında işbirliği fırsatlarının yanı sıra uluslararası banka temsilcileri tarafından uluslararası projelerin finansman modelleri ve destek mekanizmaları üzerinde de duruldu.

Forumda inşaat sektöründe dijitalleşme, yeni teknolojiler ve uygulamalar da ele alındı. Türkiye, Birleşik Krallık, Kazakistan ve Özbekistan'dan 100'den fazla firma temsilcisinin katıldığı forumun öğleden sonraki bölümünde firmalar arasında ikili görüşmeler yapıldı.

- "VERİLER, BÖLGE GENELİNDE BÜYÜME, YENİLİKÇİLİK VE DAHA DERİN İŞ BİRLİĞİNE YÖNELİK ORTAK BİR İSTEĞİ YANSITIYOR"

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo, forumun açılışında yaptığı konuşmada, Birleşik Krallık'ın finansman, mühendislik ve proje hazırlama alanlarındaki dünya standartlarındaki güçlü yönlerinin Türkiye'nin müteahhitlik uzmanlığıyla bir araya geldiğinde gerçek etkiye sahip bir ortaklık yarattığını ifade etti.

Poleo, bugün İstanbul'da yapılan görüşmelerin sürdürülebilir altyapı alanındaki liderliklerinin Orta Asya ve Balkanlar'da nasıl fırsatlar yaratabileceğini gösterdiğine işaret ederek, bölgesel ortaklarla ticarette de artan bir ivme gördüklerini, verilerin bölge genelinde büyüme, yenilikçilik ve daha derin iş birliğine yönelik ortak bir isteği yansıttığını söyledi.

Forumun işbirliğinde yeni bir dönüm noktasına işaret ettiğini aktaran Poleo, forumda Birleşik Krallık ve Türkiye'nin, Orta Asya ve Balkanlar'daki bölgesel ortaklarla birlikte bu pazarlarda dönüştürücü altyapı projelerini nasıl hayata geçirebileceğini keşfetmek için bulunduklarına dikkati çekti.

- "UGANDA, KENYA, TANZANYA VE NİJERYA'NIN HEDEF PAZARLARIMIZA DAHİL EDİLMESİNİ DEĞERLENDİREBİLİRİZ"

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez, Türkiye ve İngiltere inşaat sektörleri arasındaki ilişkinin yalnızca her iki ülkedeki projeleri üstlenmeye değil, aynı zamanda üçüncü ülkelerde ortak projelerle işbirliği yapmaya dayandığını ifade etti.

Her iki ülkenin de küresel rekabette büyük deneyim ve potansiyelleriyle karşılaştırmalı üstünlüklere sahip olduğuna dikkati çeken Sönmez, şunları kaydetti:

"Hatırlayacağınız üzere Ocak 2024'te gerçekleştirilen 7'nci Türkiye-İngiltere Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) Toplantısı'nda iki bakan tarafından bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Bu çerçevede Türk ve İngiliz inşaat sektörleri arasında üçüncü ülkelerde işbirliği faaliyetlerini hayata geçirmeye başladık. Bugünkü merkezi temalardan biri üçüncü ülke işbirliğinin önemidir.

Bu çerçeve, Türkiye ve İngiltere'nin güçlerini birleştirerek üçüncü pazarlarda ortak faaliyet göstermelerini sağlamaktadır. Bu yaklaşım her iki ülke için stratejik avantajlar yaratırken Kazakistan, Özbekistan ve Sırbistan gibi bölgesel ortakların da yatırımların artması, bilgi birikimi ve sürdürülebilir kalkınma modellerinden yararlanmasına olanak tanımaktadır. Uzun vadede üçüncü ülke işbirliği çerçevesinde Uganda, Kenya, Tanzanya ve Nijerya'nın da gelecekteki hedef pazarlarımıza dahil edilmesini değerlendirebiliriz."

- "BALKANLAR VE ORTA ASYA ÜLKELERİNDE BİRLİKTE ÇALIŞMA FIRSATI BİZİ HEYECANLANDIRMAKTADIR"

Birleşik Krallık'ın Altyapı İhracatlarından Sorumlu Kuruluşu Eş Başkanı Stuart Senior ise dünya genelinde giderek artan sayıda karmaşık altyapı projesiyle karşı karşıya olunduğu bu dönemde, uzmanlık ve yeniliği bir araya getirecek stratejik ortaklıklar kurmanın büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Senior, işbirliğinin yalnızca projelerin uygulanmasından ibaret olmadığını kaydederek, "Aynı zamanda faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde refah artışını destekleyen uzun vadeli ortaklıklar kurmak anlamına gelmektedir. Birleşik Krallık şirketlerinin küresel ölçekte olumlu bir etki yaratmasını destekleme konusunda kararlıyız." açıklamasını yaptı.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ile işbirliklerini sadece iş fırsatları açısından değil, aynı zamanda uluslararası kalkınma sonuçlarını da nasıl teşvik edebileceğine dair örnek bir model olarak gördüklerine işaret eden Senior, şunları aktardı:

"Özellikle, hızla bir dönüşüm geçiren ve dayanıklı altyapıya olan talebin arttığı Balkanlar ve Orta Asya ülkelerinde birlikte çalışma fırsatı bizi heyecanlandırmaktadır. TMB ile yakın işbirliği içinde çalışarak öncelikli sektörleri ve pazarları belirlemeyi, proje planlarını uyumlaştırmayı ve ev sahibi hükümetler ve paydaşlarla işbirliği yaparak ortak çabalarımızın yerel ihtiyaçlara cevap vermesini sağlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Birlikte, yeni nesil altyapının şekillenmesine katkıda bulunabiliriz. Önümüzdeki yol ve bu ortaklığın sağlayacağı fırsatlar konusunda heyecan duyuyoruz."

- "TÜRK MÜTEAHHİTLERİ YÜKSEK STANDARTLARI KORUYARAK KÜRESEL ÖLÇEKTE GÜÇLÜ BİR İTİBAR KAZANMIŞTIR"

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkan Vekili Başar Arıoğlu da on yıllardır Türk müteahhitlerinin zorlu koşullar altında dahi karmaşık ve büyük ölçekli projeleri hayata geçirme konusunda, kalite, güvenlik ve zamanlama açısından yüksek standartları koruyarak küresel ölçekte güçlü bir itibar kazandığını söyledi.

Birleşik Krallık şirketlerinin mühendislik, tasarım, danışmanlık ve finans alanlarında dünya çapında uzmanlık sunmakta olduğuna işaret eden Arıoğlu, "Güçlerimizin birbirini tamamlayıcı niteliği, küresel pazarda gerçek katma değer yaratmak için eşsiz bir fırsat ortaya koymaktadır. Bu işbirliğini yalnızca olağanüstü altyapı projelerini birlikte gerçekleştirmek için bir araç olarak değil, aynı zamanda faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde sürdürülebilir kalkınma ve refaha katkıda bulunan uzun vadeli ortaklıklar geliştirme fırsatı olarak görüyoruz." dedi.

Arıoğlu, iki ülkenin güçlerini birleştirerek, faaliyet gösterdikleri ülkelerin dayanıklı, kapsayıcı ve geleceğe dönük altyapılardan faydalanmasını sağlayabileceklerini dile getirdi.

- "BALKANLAR VE ORTA ASYA'DA YÜKSEK KALİTELİ ALTYAPIYA OLAN TALEP ARTMAYA DEVAM EDİYOR"

Türkiye'nin etkin ve derin kültürel bağlara sahip olduğu Balkanlar ve Orta Asya'da, yüksek kaliteli altyapıya olan talebin artmaya devam ettiğini kaydeden Arıoğlu, proje planlarını uyumlu hale getirerek ve ev sahibi hükümetlerle yapıcı bir şekilde işbirliği yaparak bu pazarların özel ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verilebileceğini ifade etti.

Arıoğlu, işbirliğini Afrika'da Uganda, Ruanda ve Kenya başta olmak üzere diğer öncelikli ülkelere genişletme potansiyelinin yüksek olduğuna işaret ederek, "Dinamik ve gelişen altyapı ihtiyaçlarına sahip olan bu ülkelerde işbirliğimizin olumlu etki yaratacağı aşikardır. Birlikte, altyapının geleceğini şekillendirebileceğimize, ekonomik bağları güçlendirebileceğimize ve hem sektörlerimiz hem de hizmet sunduğumuz ülkeler için yeni fırsatlar yaratabileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Arıoğlu, Suriye'nin acil ihtiyaçlarını dikkate alarak Türkiye ve Birleşik Krallık firmalarının ülkenin yeniden imarı sürecinde öncü bir rol üstlenmesi gerektiğinin sözlerine ekledi.