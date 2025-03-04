Türkiye ve İngiltere arasında 'Suriye' zirvesi: Ayrılıkçı hareketlere yer olmayacak

Türkiye ve İngiltere arasında gerçekleştirilen Suriye konulu istişarelerde, yaptırımların, Suriye'ye mali kaynak akışının sağlanması başta olmak üzere ilgili tüm alanlarda ön koşulsuz olarak tamamen kaldırılması hususu gündeme getirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Türkiye ile İngiltere arasında Suriye konulu istişareler 3 Mart'ta Ankara'da düzenlendi.

İstişarelerin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve İngiltere Dışişleri Bakanlığında Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer'in başkanlığında düzenlendiğini aktaran kaynaklar, Suriye başta olmak üzere ortak gündemde yer alan bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

Kaynaklar, Yılmaz'ın istişareler kapsamında Suriye'deki güvenlik, insani ve ekonomik durum hakkında Türkiye'nin tespit ve değerlendirmelerini paylaştığını kaydetti.

Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın bu çerçevede, Suriye'deki durumun bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmesinde ve ülkede merkezi hükümetin tesisine yönelik atılmakta olan ulusal uzlaşı adımlarının desteklenmesinde fayda olacağını yinelediğini bildiren kaynaklar, Yılmaz'ın ayrılıkçı hareketlere bu tabloda yer olmadığını vurguladığını anlattı.

Kaynaklar, Yılmaz'ın, Suriye'deki yönetimin terörün her türlüsüyle mücadele etme kararlılığı içinde olduğunun gözlemlendiğine ve yönetimin bu doğrultuda desteklenmesinin önemine işaret ettiğini aktardı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmelerde ayrıca Suriye'de yeniden inşası ve ekonomik kalkınma konularına değinilmiş ve yaptırımların, Suriye'ye mali kaynak akışının sağlanması başta olmak üzere ilgili tüm alanlarda ön koşulsuz olarak tamamen kaldırılması hususu gündeme getirilmiştir.

Suriye başta olmak üzere bölgesel konularda İngiltere ile istişarelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalınmıştır."

Türkiye ile İngiltere arasında Suriye konulu istişareler 3 Mart'ta Ankara'da yapılmıştı.

Türkiye ve İngiltere arasında gündem Suriye

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