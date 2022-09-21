Türkiye ve İngiltere'den kritik imza: Ülkemizin rekabet gücünü artıracak

TSE'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı uygunluk değerlendirme kuruluşlarından olan Enstitü, farklı ülkelerdeki iş birliklerine bir yenisini ekledi.

TSE ve BSI arasında standardizasyon alanında iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin mutabakat zaptı, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) Genel Kurul Toplantısının yapıldığı Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde imzalandı. Zapta imzaları TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin ile İngiliz Standartlar Enstitüsü Genel Müdürü Scott Steedman attı.

Atılan imzalarla Türkiye ve İngiltere'nin standardizasyon faaliyetleri ve programlarına yönelik TSE ve BSI arasında görüş alışverişi ile bilgi paylaşımı teşvik edilecek.

Eğitimlerle teknik uzmanlarını geliştirecek TSE ve BSI, ulusal standardizasyon faaliyetleri ve programları ile ISO ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel standardizasyon kuruluşlarının faaliyetleri, çalışmaları ve programları hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

Türkiye ve İngiltere uzmanları arasında diyalogları kolaylaştıracak TSE ve BSI, iş birliğini teşvik için ortak girişimler de dahil, ikili ilişkiler kuracak.

Alanlarında araştırma yapacak ve karşılıklı toplantılar düzenleyecek iki kurum, Londra Deklarasyonu'nu destekleyen uluslararası standartların geliştirilmesi ve iklim değişikliğinin dikkate alınması için faaliyette bulunacak.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen TSE Başkanı Şahin, Enstitünün standardizasyon ve uygunluk değerlendirme hizmetleri ile sanayicilerin küresel pazarlarda önlerine çıkan kapıları açma rolünü üstlendiğini bildirdi.

TSE'nin yurt dışında büyüyen etki alanı, uluslararası akreditasyonu, uygunluk değerlendirme hizmetleri, sahip olduğu tecrübe ve deneyimiyle hem kendi coğrafyasındaki ülkelere hem de diğer dünya ülkelerine öncülük ettiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"İmzaladığımız bu mutabakatla ülkemizin rekabet gücünü artıracak, uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştıracağız. Standardizasyon ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerimizi uluslararası alanda tercih edilen bir kuruluş olarak devam ettireceğiz. Yaptığımız çalışmalarla ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacağız."

- LONDRA DEKLARASYONU

Aralarında TSE'nin de bulunduğu ISO'nun 124 üyesi, paydaşları ve partnerleri ile Paris Anlaşması, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile Birleşmiş Milletler Uyum ve Direnç Aksiyonu Çağrısı hedeflerine ulaşmayı beyan etmişti.

Geçen yıl açıklanan Londra Deklarasyonu'na göre ISO, uluslararası standartlar aracılığıyla iklim değişikliği ve dönüşümlerinin etkin olarak değerlendirilmesini teşvik edecek, raporlama mekanizmasını detaylandıran Eylem Planı ve Ölçüm Çerçevesi'ni geliştirecek.