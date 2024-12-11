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Ekonomi

Türkiye ve İran vites yükseltti! Hedef 30 milyar dolarlık ticaret hacmi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İran Karma Ekonomik Komisyonu Eş Başkanı ve Yol ve Şehircilik Bakanı Farzaneh Sadegh Malvajerd ile beraber Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu 29. Dönem oturumuna katıldı.

IHA11 Aralık 2024 Çarşamba 19:36 - Güncelleme:
Türkiye ve İran vites yükseltti! Hedef 30 milyar dolarlık ticaret hacmi
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Bakan Bolat ve İran Yol ve Şehircilik Bakanı Malvajerd, oturumda iki ülke ilişkilerini ele aldı.

Bakan Bolat, toplantıda iki ülkenin belirlediği 30 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedeflerine ulaşma konusunda iş birliklerini çeşitlendirmek ve Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşmasının güncellenmesi ve mevcut sorunların çözümünü ele aldıklarını bildirdi.

"FİRMALARIMIZ DAHA FAZLA ROL ALMAYA HAZIR"

Toplantı çerçevesinde Karma Ekonomik Komisyonu Mutabakat Zaptını imzalandığını belirten Bolat, "Mutabakat zaptı ticaretten karşılıklı yatırımlara sanayiden kültür ve turizme, ulaştırma konularından tarıma ülkelerimiz arasındaki iş birliği alanlarının tamamını kapsamakta ve önümüzdeki dönem için bir yol haritası niteliği taşımaktadır" açıklamasında bulundu.

Bolat ayrıca, "Türkiye olarak, kazan-kazan perspektifi ile ikili ilişkilerimizi geliştirmeye ve yeni ticari iş birliklerinin oluşmasına büyük bir önem veriyoruz. Bu kapsamda firmalarımız, İran'daki altyapı ve üstyapı projelerinde daha fazla rol almaya hazırdır" dedi.

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