Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bolat ile Sidhu görüşmesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kanada Başbakanı Mark Carney arasında yakın zamanda gerçekleştirilen telefon görüşmesinin üzerine inşa edildiği belirtildi.

İki bakanın, Türkiye ile Kanada arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin daha da derinleştirilmesine yönelik kararlılıklarını ortaya koydukları bilgisi verilen açıklamada, "Bu doğrultuda, ticari ortaklığın ihtiva ettiği potansiyelin tam anlamıyla hayata geçirilmesini amaçlayan ve her iki ülkenin de ortaya koyduğu vizyonu yansıtan bir adım olarak Serbest Ticaret Anlaşması akdedilmesine yönelik istikşafi görüşmelerin başlatılması konusunda mutabık kalınmıştır." ifadesi kullanıldı.

HAVA ULAŞIMI, TİCARİ BAĞLARI GÜÇLENDİRECEK

Bakanların, yakın zamanda Hava Ulaştırma Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesini memnuniyetle karşıladıklarının belirtildiği açıklamada, bu gelişmenin ülkeler arasındaki bağlantısallığı güçlendirerek yolcular, iş insanları ve ihracatçılar için yeni fırsatlar oluşturacağı, gelişmiş hava ulaşım bağlantılarının, ticari ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayıp ekonomileri birbirine daha da yakınlaştıracağının değerlendirildiği bildirildi.

İki bakanın, Türkiye-Kanada ilişkilerinin temelini oluşturan güçlü beşeri bağların önemini de teyit ettikleri belirtilen açıklamada, dinamik toplumların ailevi bağları ile kültürel ve eğitim alanlarındaki etkileşimlerin ticari ilişkilerin ötesine geçen kapsamlı ortaklığın temel dayanakları olmayı sürdüreceğine işaret edildi.

ENERJİ, HAVACILIK VE UZAY SEKTÖRLERİNDE İŞBİRLİĞİ HEDEFLENİYOR

Bakanların, enerji alanını işbirliğinin daha da geliştirilmesi açısından "umut vadeden bir alan" olarak gördüğü ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Her iki ülkenin temiz enerji dönüşümü hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji alanındaki fırsatlar ele alındı. Nükleer enerji alanındaki işbirliği imkanlarının, Kanada'nın CANDU (nükleer reaktör) teknolojisinin Türkiye'nin kaynak çeşitlendirme hedeflerine sağlayabileceği olası katkılar da dahil olmak üzere incelenmesi konusunda anlaşılmıştır."

Her iki ülkenin de dünya standartlarında yetkinliğe ve yenilikçiliğe sahip olduğu havacılık ve uzay sektöründe daha yakın işbirliği olanaklarının, savunma, güvenlik ve ilgili sanayi alanlarındaki işbirlikleri de dahil olmak üzere büyümeyi, yatırımları ve ortak teknolojik ilerlemeyi teşvik edecek ortaklıkların geliştirilmesi imkanlarının araştırılması konusunda görüş birliğine varıldığı bildirildi. Yakalanan ivmeyi sürdürmek amacıyla karşılıklı üst düzey ziyaretlerin yapılması hususunda mutabık kalındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu ziyaretler, diyaloğun daha da derinleştirilmesi, iş çevreleri arasındaki temasların artırılması ve somut işbirliği alanlarının belirlenmesi açısından önemli fırsatlar sunacaktır. Bakanlar, Türkiye ile Kanada'nın ticari ilişkileri geliştirmek, karşılıklı yatırımları teşvik etmek ve her iki ülke halkına kalıcı faydalar sağlamak amacıyla önümüzdeki dönemde de yakın işbirliğini sürdürme konusundaki beklentilerini ifade etmişlerdir."