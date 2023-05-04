Türkiye ve kardeş ülke Azerbaycan'dan mega proje! Avrupa'nın kaderi buna bağlı

Petrol ve doğal gazda ihracat başarısı yakalayan kardeş ülke Azerbaycan, yeni bir mega projeyle Türkiye üzerinden Avrupa'nın karbondan arındırılmasına yardımcı olacak. Azerbaycan bu proje ile üretilen enerjiyi Zengezur koridoru aracılığıyla Türkiye'ye oradan da Avrupa'ya ihraç edecek. Kardeş ülke Azerbaycan bu projeyle yılsonuna kadar 1 miyar dolar ihracat başarısı elde edecek.

TÜRKİYE VE KARDEŞ ÜLKE AZERBAYCAN'DAN MEGA PROJE!



Azerbaycan, GSYİH'nı 174 kat artıran mega petrol ve gaz projelerinin başarılı bir şekilde uygulanmasının ardından, yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriği üretmeyi ve Türkiye üzerinden ihraç etmeyi amaçlayan yeni bir mega enerji projesi başlattı. Azerbaycan 200 GW yenilenebilir enerji potansiyeline sahip. Söz konusu enerjiyi hükümet bir kısmını üreterek Gürcistan - Karadeniz ve Gürcistan - Türkiye ve Zengezur-Türkiye yolları üzerinden Avrupa'ya ihraç etmeyi planlıyor. Azerbaycan, bu projeyi gerçekleştirmek için Masdar, bp, ACWA Power gibi bu alanda uzmanlaşmış firmalarla yenilenebilir enerji üretiminde sözleşmeler, Avrupa ülkeleri ile de ihracat anlaşmaları imzaladı.

2030'lu yıllarda elektriğin Azerbaycan'ın ihracatında petrol ve gazdan sonra üçüncü büyük kalem olması bekleniyor. Ancak Azerbaycan'ın elektrik ihracatı fiyat olarak 8 kat, hacim olarak 4 kat arttı ve elektrik ihracatının büyük kısmı Türkiye'ye üzerinden Avrupa'ya yöneldi. Azerbaycan bu şekilde artışı sürdürürse yılsonunda ihracat 1 milyar dolara ulaşacak.

Ekonomist Altuğ Karataş, Azernews'e konuyla ilgili yaptığı açıklamada , gerçekte Türkiye'nin yurt dışından yaptığı toplam elektrik ithalatının azaldığına dikkat çekti. Türkiye'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirmesiyle enerjide dışa bağımlılığının azaldığını kaydetti.

Ekonomist Karataş, "Ancak Azerbaycan'dan ithal edilen elektrik miktarında artış oldu. Bu da Türkiye'nin elektrik ithalatında diğer alternatiflere göre Azerbaycan elektriğini tercih ettiğini göstermektedir. "Tek millet, iki devlet" sloganıyla Türkiye'nin önümüzdeki dönemde Azerbaycan'dan daha fazla elektrik ithal etmesi öngörülebilir." dedi.

Karataş, Türkiye'nin yıllık ekonomik büyümesinin yüzde 5 civarında olduğunu, son yirmi yılda elektrik talebindeki ortalama yıllık artışın yüzde 4 civarında olduğunu söyledi.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN, AVRUPA İÇİN ÖNEMLİ BİR ROL OYNAYABİLİR



Azerbaycan'ın mega enerji projesiyle Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletileceğine işaret eden Karataş, "Bu durum Azerbaycan'ın elektrik arzı için iyi bir alternatif olabileceğini gösteriyor. Gelişen ilişkiler kapsamında Türkiye-Azerbaycan ortaklığı ile sadece elektrik değil, yenilenebilir enerjiden üretilen yeşil hidrojen de Avrupa Birliği için bir çıkış yolu olabilir. Azerbaycan ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin karbondan arındırılmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Zengezur koridoruyla Türkiye'nin doğal gazda olduğu gibi yenilenebilir enerjide de transit ülke olacağını belirten Karataş, "Karabağ'ın bağımsızlık mücadelesinin çözülmesi ve Zengezur koridorunun açılması ile gelecekte Türkiye'nin enerji ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Ayrıca Türkiye nasıl doğalgazda transit ülke rolüne sahipse, Avrupa'nın elektrik enerji ihtiyacının karşılanmasında da Azerbaycan'ın en büyük ortağı olacaktır. Tüm bu gelişmeler doğalgaz, elektrik ve dekarbonizasyon yollarındaki diğer enerji türlerinin ithalatında artışa işaret ediyor." şeklinde konuşmasını bitirdi.