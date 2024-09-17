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Ekonomi

Türkiye ve Mısır anlaştı! Petrol krizine ortak çözüm

Türkiye ve Mısır arasındaki iyiye giden ikili ilişkiler bölgedeki sorunlara çözümü de beraberinde getirdi. Avrupa basını, iki ülkenin Libya'daki petrol ablukasına karşı gücünü birleştirdiğini yazdı.

17 Eylül 2024 Salı 15:06 - Güncelleme:
Türkiye ve Mısır anlaştı! Petrol krizine ortak çözüm
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Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni döneme girilirken iki ülkeden bölgesel krizlerin çözümüne yönelik kritik adımlar gelmeye başladı.

12 yıl aradan sonra Mısır'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaretin yansımalarının sürdüğü Batı basınında Türkiye ve Mısır'ın bölgedeki işbirliğine odaklanıldı.

Batı basını, Türkiye ve Mısır'ın Libya krizini ele almak için güçlerini birleştirdiğini yazdı.

DÖNÜM NOKTASI OLDU

Libya'da yaşanan diplomatik değişime dikkat çekilirken Sisi'nin Türkiye ziyaretinin bu yeni iş birliğinin dönüm noktası olduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin huzurunda imzalanan 17 anlaşmanın Libya durumuna yönelik ortak yaklaşımın zeminini hazırladığı belirtildi.

Akşam'ın haberine göre, Ekonomik işbirliğini ilerleten Türkiye ile Mısır'ın Libya'daki doğu ve batıdaki taraflar arasında petrol ablukasının sona erdirilmesi için bir anlaşmaya varılması yönünde baskı yaptığından bahsedildi.

BÖLGEDE ÇIKARLAR ÖRTÜŞÜYOR

Libya'daki istikrarsızlığın Akdeniz bölgesi için önemli güvenlik riskleri oluşturduğu vurgulandı.

Türkiye ve Mısır'ın İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamlarına karşı çıkmak da dahil olmak üzere diğer bölgesel konularda ortak zemin bulduğu belirtilen yazıda, "Sudan'daki iç savaş ve Somali ile komşusu Etiyopya arasında giderek istikrarsızlaşan ilişkiler konusunda da iki ülke çıkarlarının örtüştüğü görüldü" denildi.

"DİPLOMATİK DÖNÜŞÜM LİBYA KRİZİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN UMUT VERİYOR"

Libya'nın günlük 1 milyon varil civarındaki petrol üretiminin ülke ekonomisi ve Avrupa'nın enerji tedariki açısından hayati önem taşıdığı ifade edilen haberde, "Türk ve Mısırlı şirketler, özellikle daha önce muhalif grupların kontrolünde olan bölgelerde, Libya'daki yeniden inşa projelerine giderek daha fazla dahil oluyor. Bu diplomatik dönüşüm Libya krizinin çözümü için umut veriyor" ifadeleri kullanıldı.

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