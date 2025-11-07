Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Türkiye ve Romanya'dan kritik karar! Bakan Fidan: Ortak üretim gerçekleştirmek niyetindeyiz

Karadeniz'in güvenliği aynı zamanda bölgesel istikrarında anahtarı. Bu durum Rusya-Ukrayna savaşının ardından daha da belirgin hale gelmiş durumda

Amacımız Karadeniz'i barışın, refahın ve dayanışmanın merkezi haline getirmektir.

Avrupalı liderler tarafından son dönemde dile getirilen yapıcı mesajlar ilişkilerimizin mevcut tıkanmaların aşınması için kıymetli fırsat sunmakta

Romanya'nın Türkiye'nin AB üyelik sürecine verdiği samimi desteği her zaman takdirle karşıladık.