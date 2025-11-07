İSTANBUL 20°C / 14°C
7 Kasım 2025 Cuma
  • Türkiye ve Romanya'dan kritik karar! Bakan Fidan: Ortak üretim gerçekleştirmek niyetindeyiz
Ekonomi

Türkiye ve Romanya'dan kritik karar! Bakan Fidan: Ortak üretim gerçekleştirmek niyetindeyiz

Ankara'da Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Romanya ile savunma sanayi alanında ortak üretim gerçekleştirmek niyetindeyiz. Romanya, Türkiye'den HİSAR sınıfı korvet tedarik etmeyi planlıyor' dedi.

7 Kasım 2025 Cuma 15:09
Türkiye ve Romanya'dan kritik karar! Bakan Fidan: Ortak üretim gerçekleştirmek niyetindeyiz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Karadeniz'in güvenliği aynı zamanda bölgesel istikrarında anahtarı. Bu durum Rusya-Ukrayna savaşının ardından daha da belirgin hale gelmiş durumda

Amacımız Karadeniz'i barışın, refahın ve dayanışmanın merkezi haline getirmektir.

Avrupalı liderler tarafından son dönemde dile getirilen yapıcı mesajlar ilişkilerimizin mevcut tıkanmaların aşınması için kıymetli fırsat sunmakta

Romanya'nın Türkiye'nin AB üyelik sürecine verdiği samimi desteği her zaman takdirle karşıladık.

