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Ekonomi

Türkiye ve Rusya arasında 'savunma' anlaşması! İmzalar atıldı

Rus devi Ukrspetsexport ile Türkiye'nin gururu ASELSAN arasında hava savunma anlaşması imzalandı.

3 Eylül 2021 Cuma 11:01 - Güncelleme: 3 Eylül 2021 Cuma 11:01
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Ukrayna devlet savunma şirketi Ukroboronprom bünyesinde faaliyet gösteren Ukrspetseksport devlet ihracat şirketi ile ASELSAN arasında hava savunma anlaşması imzalandığı bildirildi.

Sputnik'in haberine göre, Ukroboronprom'un internet sitesinden yapılan açıklamada, Ukrspetseksport devlet ihracat şirketi ile ASELSAN arasında hava savunma anlaşması imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı sırasında devlet şirketi Ukrspetsexport, komuta-kontrol sistemleri alanında lider durumdaki Türk şirketi ASELSAN A.Ş. ile bir sözleşme imzaladı. Sözleşme, tarafların, münferit hava savunma sistemlerinin modernizasyonu ile taktik ve teknik özelliklerinin artırılmasına ilişkin hizmetlerin sağlanmasını öngörüyor" denildi.

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