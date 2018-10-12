Türkiye ve Rusya arasında tarım ürünleri ticareti 3 katına çıktı
Rusya Tarım Bakanlığı, Ocak-Eylül 2018'den itibaren Türkiye ve Rusya arasındaki tarım ürünleri ticareti hacminin geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3 kat arttığını dile getirdi.
20. Altın Sonbahar Tarım Fuarı için Moskova'da bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rus mevkidaşı Dmitriy Patruşev ile bir araya geldi.
Görüşmenin ardından Rus tarafından yapılan açıklamada; Ocak-Eylül 2018'de iki ülke arasındaki tarım ürünleri ticareti hacminin geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3 kat arttığını ve 2.1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirtildi.
(Sputnik)
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