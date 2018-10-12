Türkiye ve Rusya arasında tarım ürünleri ticareti 3 katına çıktı

20. Altın Sonbahar Tarım Fuarı için Moskova'da bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rus mevkidaşı Dmitriy Patruşev ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Rus tarafından yapılan açıklamada; Ocak-Eylül 2018'de iki ülke arasındaki tarım ürünleri ticareti hacminin geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3 kat arttığını ve 2.1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirtildi.

(Sputnik)