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Rus tarafı duyurdu: Türkiye ile SSJ-100 ve MS-21 için görüşüyoruz

Birleşik Uçak Şirketi Başkanı Yuriy Slyusar, Rusya ve Türkiye arasında SSJ-100 ve MS-21 yolcu uçaklarının teslimatı ile ilgili görüşmelerin yapıldığını belirtti.

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Rus basınına konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Slyusar, Rus ve Türk yetkililerin SSJ-100 ve MS-21 yolcu uçaklarının teslimatı ile ilgili konuları görüştüklerini söyledi.
 
İlgili soruyu yanıtlayan Slyusar, “Evet, hem MS-21’i, hem de Superjet’i (Sukhoi Superjet-100) görüşüyoruz” diye konuştu.
 
Rusya Birleşik Uçak Şirketi geçen eylülde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) MS-21 ve SSJ-100 uçaklarını tanıtmıştı. MS-21-300, TEKNOFEST İstanbul'da ilk kez yurtdışında tanıtılmış oldu.

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