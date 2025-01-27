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Ekonomi

Türkiye ve Suriye Serbest Ticaret Anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi konusunda anlaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: 'Ülkemizle Suriye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi ve Suriye'nin bazı ürünlerin gümrük vergilerini gözden geçirmesi hususlarında mutabık kalındığını ifade etmek isterim.'

IHA27 Ocak 2025 Pazartesi 10:39 - Güncelleme:
Türkiye ve Suriye Serbest Ticaret Anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi konusunda anlaştı
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Ülkemizle Suriye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi ve Suriye'nin bazı ürünlerin gümrük vergilerini gözden geçirmesi hususlarında mutabık kalındığını ifade etmek isterim."

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