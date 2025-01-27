Türkiye ve Suriye Serbest Ticaret Anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi konusunda anlaştı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: 'Ülkemizle Suriye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi ve Suriye'nin bazı ürünlerin gümrük vergilerini gözden geçirmesi hususlarında mutabık kalındığını ifade etmek isterim.'
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Ülkemizle Suriye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi ve Suriye'nin bazı ürünlerin gümrük vergilerini gözden geçirmesi hususlarında mutabık kalındığını ifade etmek isterim."