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Ekonomi

Türkiye ve Ukrayna arasında 'savunma' anlaşması! İmzalar atıldı

Ukrayna devi Ukrspetsexport ile Türkiye'nin gururu ASELSAN arasında hava savunma anlaşması imzalandı.

AA3 Eylül 2021 Cuma 11:01 - Güncelleme: 3 Eylül 2021 Cuma 14:17
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ASELSAN ve Ukrayna devlet silah ithalat-ihracat şirketi Ukrspetseskport hava savunma sistemlerinin modernizasyonu alanında anlaşma imzaladı.

Ukrayna devlet savunma şirketi Ukroboronprom'dan yapılan açıklamada, anlaşmanın İstanbul'da gerçekleşen Uluslararası Savunma Sanayisi Fuarı'nda (IDEF 2021) imzalandığı bildirildi.

İki şirketin hava savunma sistemlerinin modernizasyonu alanında anlaşma imzaladığı aktarılan açıklamada, şirketin Genel Müdürü Vadim Nozdriya'nın, anlaşmanın ülkeler arasında askeri teknoloji alanında iş birliğinin geliştirilmesi için yeni bir adım olduğunu kaydettiği ifade edildi.

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