''Türkiye-Venezuela Ticaret Fuarı'' törenle açıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) binasında gerçekleştirilen "Türkiye-Venezuela Ticaret Fuarı"nın açılış törenine, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Venezuela Dış Ticaret Bakanı Godoy ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe katıldı.

Bakan Godoy, açılışta yaptığı konuşmada, Venezuela'nın en büyük stratejik ortaklarından birinin Türkiye olduğunu söyledi.

2018'de iki ülkenin ticari ilişkilerini geliştirmek adına bir serbest ticaret anlaşması imzalandığını anımsatan Godoy, bunun firmalara yeni alanlarda işbirliğine gidebilme imkanı tanıdığını ve iki ülke arasındaki ticareti artırdığını kaydetti.

Godoy, coğrafi mesafelerin Venezuela ve Türkiye arasındaki ilişkilere engel oluşturmadığını ve iki ülkenin birbirini kardeş ve dost olarak tanıdığını vurgulayarak, "2018'den beri ticari hacmimiz 240 milyon dolardan 700 milyon doların üzerine çıktı ve 2024 itibarıyla serbest ticaret anlaşması çerçevesinde 3 milyar dolarlık bir hedefimiz var. Liderlerimiz bize bu hedefi koydular. Ülkesinin gücüne inanan insanlar olarak bizim de bu hedef doğrultusunda çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

- "TÜRK VE VENEZUELA FİRMALARI ARASINDA TARIM VE DİĞER ALANLARDA İKİ ANLAŞMA İMZALANACAK"

Venezuela Dış Ticaret Bakanı Godoy, söz konusu fuarın önemine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk ve Venezuela iş insanları, firmaları arasında tarım ve diğer alanlarda iki anlaşma imzalanacak. Bizler ihracatımızı çeşitlendirmek yolunda ilerliyoruz. Petrolün ötesinde de tarımı, üretimi ve turizmi güçlendirmek istiyoruz. Ürün ve hizmetlerimizi Türk pazarına sunmak istiyoruz. Devlet Başkanımız Nicolas Maduro tarafından Venezuela'ya gelen yabancı yatırımcılar ve üreticilerin bütün yatırımlarının güvenlik çerçevesi altında gerçekleşmesi için Venezuela Üretim Yatırımları Merkezi oluşturuldu. Bu merkezin amacı ülkemize yatırım yapmak isteyen bütün iş insanlarına bu desteği sağlamak. Venezuela'daki bu büyük fırsatları görmeniz için hepinizi davet ediyoruz."

Venezuela ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi adına yeni ticaret odaları da oluşturduklarını aktaran Godoy, en az 60 Venezuelalı ve 60 Türk iş insanının bu yeni ticaret odasına kayıt olmak üzere görüşmeleri sürdürdüğünü belirtti.

Godoy, "Biz egemenlik ve işbirliğini öne alarak büyük bir mesaj göndermek istiyoruz dünyaya. Malumunuz ticaret savaşları var. Karmaşa yaratıyor bütün bu durumlar. Bizler istikrar ve güven istiyoruz. Venezuela Türkiye gibi çok kutupluluğu destekliyor ve ülkelerin gelişimini destekliyor. Hegemonya olmadan adalet temelinde ve gereken dünya barışı çerçevesinde." dedi.

- "ÜLKELERİMİZ ARASINDA GENEL OLARAK DENGELİ BİR DIŞ TİCARET OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİZ"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de TİM hakkında bilgiler vererek, ticaret heyetleri, fuarlar, alım heyetleri ve projelerle Türkiye'nin üretim gücünü, ürün çeşitliliğini dünyaya tanıttıklarını söyledi.

Türkiye ile Venezuela arasındaki uzak mesafeye rağmen Venezuela'dan Türkiye'ye büyük bir sempati olduğunu vurgulayan Gültepe, "İki ülke arasında 75 yıl önce başlayan diplomatik ilişki, son yıllarda karşılıklı üst düzey ziyaretlerle yepyeni bir boyut kazandı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Karakas'a, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Ankara'ya yaptığı ziyaretlerle ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkiler daha da derinleşti." diye konuştu.

Gültepe, siyasi ilişkilerin güçlenmesinin, karşılıklı ticaretin gelişmesinde önemli rol oynadığını kaydederek, iki ülke arasında imzalanan ve 2020'de yürürlüğe giren Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması'nın da ilişkilere pozitif yansıdığını belirtti.

2023'te Karakas'a bir ticaret heyetiyle düzenledikleri ziyarete değinen Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geniş katılımlı heyetimiz Venezuelalı dostlarımızdan büyük ilgi gördü. Ayrıca ihracatçı birliklerimiz farklı tarihlerde Venezuela'da ihraç ürünü fuarları düzenlediler. Venezuela'da Türk ürünlerine karşı bir sempati olduğunu biliyoruz. Kardeş Venezuela halkının yakın ilgisinden, Türk ürünlerine olan güveninden büyük gurur duyuyoruz. Venezuela'nın Türkiye'yi öncelikli pazarlardan biri olarak değerlendirmesi bizi ayrıca memnun etti. Bu vizyon, ticari ilişkilerimizin kurumsal bir düzeye taşındığını gösteriyor. Venezuela'ya ihracatımızda hububat, kimya, su ürünleri ve mobilya öne çıkıyor. İthalatımızın ise çelik, kimya, hububat ve deri ürünlerinde yoğunlaştığını görüyoruz.

Ülkelerimiz arasında genel olarak dengeli bir dış ticaret olduğunu söyleyebiliriz. 2022'de 1 milyar dolarla en yüksek dış ticaret hacmine ulaşmıştık. Geçen yıl Venezuela'ya 307 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Venezuela'dan ithalatımız ise 358 milyon dolar düzeyindeydi. Yani 2024'te toplam ticaret hacmimiz 665 milyon dolar seviyesinde kaldı. Bu veriler bize ülkelerimiz arasındaki 3 milyar dolarlık dış ticaret hedefinin henüz uzağında olduğumuzu gösteriyor. Bugün hedefin uzağında olabiliriz ama karşılıklı ticaretin güçlenmesi konusunda her iki tarafta da güçlü bir kararlılık olduğunu görüyoruz. Bugünkü buluşmayı da bu kararlılığın bir işareti olarak görüyoruz."

- "VENEZUELA LATİN AMERİKA'NIN TAM KALBİNDE YER ALIYOR"

Gültepe, İstanbul ile Karakas arasında neredeyse 10 bin kilometrelik bir mesafe olduğuna dikkati çekerek, ortak irade ve karşılıklı iyi niyet olduğunda mesafelerin önemini kaybettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin Doğu ile Batı arasındaki ticarette stratejik bir köprü konumunda bulunduğunun altını çizen Gültepe, "Aynı zamanda üç kıtanın buluşma noktasında kritik bir lojistik merkez durumundayız. Venezuela ise Latin Amerika'nın tam kalbinde yer alıyor. Venezuela'nın özel ekonomik bölgeler aracılığıyla sunduğu yatırım modeli, iş dünyamız için dikkatle izlenmesi gereken bir fırsat alanı olarak karşımıza çıkıyor. Karşılıklı 'kazan-kazan' ilkesi çerçevesinde bu alanlarda verimli işbirlikleri beraberce kurabiliriz." şeklinde konuştu.

Gültepe, finansman tarafında ise Venezuela Dış Ticaret Bankası Bancoex ile Türk Ticaret Bankası arasında geliştirilebilecek ilişkilerin yeni olanaklar doğuracağına inandıklarını ve Venezuela ile ticari işbirliğine uzun vadeli baktıklarını sözlerine ekledi.

Bu arada, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kabine Toplantısına katılımı dolayısıyla Türkiye-Venezuela Ticaret Forumuna iştirak edemeyecek.