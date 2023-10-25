Türkiye vites yükseltti: 168 milyar dolarlık dev yatırım

Uraloğlu, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ev sahipliğinde Brüksel'de düzenlenen Küresel Geçit Forumu'nun Ulaşım Koridorları Paneli'nde konuştu.

"Türkiye'nin gerçekten stratejik bir konumu var." diyen Uraloğlu, Türkiye'nin hava yolu, kara yolu, deniz yolu, demir yolu gibi bütün ulaşım alanlarında faaliyet gösteren önemli bir ülke konumunda olduğunu vurguladı.

Uraloğlu, Türkiye'den sadece 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye seyahat edilebildiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin 2053 vizyonu çalışmaları yaptığını da anımsatan Uraloğlu, "Son 21 yılda ülkemizde 194 milyar dolarlık ulaştırma altyapısı yatırımı yaptık. Bundan sonra da 2053'e kadar yaklaşık 168 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, son dönemde özellikle net sıfır emisyon yaklaşımı nedeniyle demir yollarının çok daha kıymetli bir hal aldığına dikkati çekerek, Türkiye'nin de bu alana odaklandığını anlattı.

Özellikle Orta Koridor'da bulunan ülkelerin demir yolu bağlantısını Türkiye'ye ulaştırdıklarına işaret eden Uraloğlu, bu bağlantının İstanbul Boğazı'ndan Marmaray'dan geçişle bütün Avrupa demir yoluna ulaştırıldığını dile getirdi.

- DEMİR YOLU KAPASİTESİ GELİŞTİRİLECEK

Uraloğlu, "Demir yollarının kapasitesini geliştirmemiz lazım. Özellikle Kars'la Sivas arasındaki yaklaşık 300 kilometrelik demir yolunu mutlaka iyileştirmeliyiz." diye konuştu.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden yük taşımacılığına yönelik yaklaşık 122 kilometrelik bir demir yolu ağını daha hayata geçirmek için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Uraloğlu, Orta Koridor'daki kapasitenin artırılması için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bakan Uraloğlu, "Genel anlamda Doğu Batı aksını konuşuyoruz. Ticaretin yoğun olduğu aks burası. Bütün bahsettiğimiz koridorlar da Doğu Batı güzergahında. Artık Kuzey Güney güzergahları da ciddi bir şekilde değerli olmaya başladı. Doğu Batı güzergahlarını Kuzey Güney'le desteklememiz gerekir." dedi.

Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ile Basra Körfezi'nden Türkiye'ye yaklaşık 1200 kilometrelik bir demir yolu ve otoyol projesi üzerinde çalıştıklarını belirten Uraloğlu, bu projenin finansmanını ve inşaatını görüştüklerini anlattı.

- DOĞUDAKİ KOMŞULARIMIZ KIYMETLİ



"Bölgesel işbirlikleri önemli. AB ile ülkemiz arasındaki ilişkiler her ne kadar kıymetliyse de bizim doğudaki komşularımızla ilişkilerimiz de kıymetli. Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan hepsiyle iyi ilişkilerimiz var. Bir araya geliyor ve anlaşmalar yapıyoruz." ifadesini kullanan Uraloğlu, yapılan bu anlaşmaların hem bölgesel işbirliğine katkı sağladığını hem de Avrupa'nın başlangıç noktası olan Türkiye'nin önemine dikkati çektiğini vurguladı.

Sorunların oturarak, konuşarak, anlaşarak çözülebileceğine işaret eden Uraloğlu, "Bazı siyasi yaklaşımlarla bu süreçleri bizim gerçekten aksatmamamız lazım." dedi.

Açılışını AB Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Adina Valean'ın gerçekleştirdiği panelde, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, Kazakistan Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev ve Türkmenistan Maliye Bakanı Serdar Jorayev de konuştu.

Bakan Uraloğlu, Brüksel temasları çerçevesinde AB Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Valean ve AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ile ayrı ayrı toplantılar da yaptı.