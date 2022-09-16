Türkiye voltajı yükseltiyor: Togg tetikleyecek

Somalı, AA muhabirine Türkiye'deki elektrikli şarj istasyonları ağının gelişimine ve otomotiv sektörünün dönüşümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Voltrun markasıyla elektrikli araçlar için şarj istasyonu üreten Zebra Elektronik'in 2011 yılında kurulduğunu ve tamamen elektrikli araç şarj ekosistemine yazılım ve donanım çözümleri üretmeye odaklanan bir firma olduğunu belirten Somalı, Voltrun markalarıyla yerli ve milli imkanlarla elektrikli araç şarj ekosistemine hem yazılım hem de donanım çözümleri ürettiklerini bildirdi.

Voltrun olarak şu an yaklaşık 500 yüz noktada elektrikli araç sahiplerine şarj hizmeti sunduklarını aktaran Somalı, "Bu adetleri her geçen gün artırıyoruz. 2023 hedefimiz 1.000 adeti geçmek. Buna hızlı şarj istasyonlarımızı da ekleyerek daha hızlı, daha müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir hizmet anlayışını sunmak istiyoruz.



Bu sene ikinci jenerasyon dediğimiz ürünlerimizi ve hız hızlı şarj istasyonu ürünlerimizi piyasaya sunmayı düşünüyoruz. Bu noktada da üretim kapasitemiz gerek Türkiye gerekse de yurt dışında kendi markanızı yayabilmek için yeterli bir noktada. Tabii zaman içinde talep çoğaldıkça bunu da karşılayabilecek yatırımları yapmayı da planlıyoruz." dedi.

- "PEK ÇOK FİRMA ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYON AĞI KURMA NİYETİNDE"

Berkay Somalı, sektörün nisanda çıkan yönetmelikle "bu yıl yeni doğduğunu" dile getirdi.

EPDK'nın şarj ağı işletmeciliğine ilişkin düzenlemesinin yatırım iştahını ve sektöre olan ilgiyi yükselttiğini belirten Somalı, "Şu anda 34 firma bu lisansı almış durumda. Yönetmelik öncesi sadece 4 firmaydık. 4 firma şarj ağı kuruyordu. Ama şimdi bir 30 firma daha buna eklendi. Belki sene sonunda 50 firmaya çıkacağız. Dolayısıyla talep ciddi anlamda artmış durumda.



Hukuki zemin oturduğu için artık firmalar burada yatırım yapma iştahına kavuştular. Ve gerek sektörden gerekse sektör dışından pek çok firma elektrikli araç şarj istasyon ağı kurma niyetinde. Biz de firma olarak kendi Voltrun ağımızın yanında aynı zamanda bu yeni istasyon kuracak firmalara donanım ve yazılım çözümlerimizi açıyoruz." diye konuştu.

- "2030'A KADAR 50 BİN ADET HIZLI ŞARJ ÜNİTESİNİN OTOYOLLARDA OLMASI BEKLENİYOR"

Otoyollardaki şarj istasyonları sayısının artırılması konusunda son dönemlerde özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşvikleriyle önemli adımlar atıldığına dikkati çeken Somalı şöyle devam etti:



"2023 Nisan'a kadar 1.572 adet hızlı şarj ünitesinin kurulması için bakanlık bir teşvik programı yayınladı ve bunun kazananları Nisan 2023'e kadar bu istasyonları kurmak zorunda olacaklar. Dolayısıyla şu andaki sayısı yaklaşık 150-200 civarında olan DC hızlı şarj istasyonlarının sayısı birden 1.500-1.700 bandına çıkmış olacak. Bu da memleketine gitmek isteyen ya da uzun yol yapmak isteyen pek çok elektrikli araç severi rahatlatacak bir unsur olacak. Tabii bu bir başlangıç.



Yine Bakanlığın bize sunmuş olduğu projeksiyonlara göre 2030'a kadar Türkiye'de 50 bin adet hızlı şarj ünitesinin otoyollarda olması bekleniyor. 1 milyondan fazla da yavaş ünitenin olması bekleniyor. Dolayısıyla pazar aslında çok daha yeni doğdu diyebiliriz, daha yeni başlıyor diyebiliriz. Bu 1.500 adet bir nevi bir kıvılcım niteliğinde. Bunun çok daha sayılarının arttığını zaman içinde göreceğiz." dedi.

- TÜRKİYE VOLTAJI YÜKSELTİYOR: TOGG TETİKLEYECEK

Togg konusuna da değinen Somalı, Türkiye'de elektrikli araçlar konusunda Togg'un çok büyük bir tetikleme etkisi olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Togg sayesinde Togg'a hizmet veren yan sanayi firmaları da artık bu elektrikli dönüşümün bir parçası haline gelmeye başladı. Bunun katkılarını daha sonra çok daha net bir şekilde görmeye başlayacağımızı düşünüyoruz. Zira elektrikli dönüşüm tamamlandığında yani Türkiye'de de dünyada da artık araçların büyük bir çoğunluğu elektrikliye dönüştüğünde bizim yan sanayimizin de belki de Togg sayesinde buna ayak uydurduğunu göreceğiz. Bu sayede Togg'un belki direkt olarak faydasından çok dolaylı olarak ülke ekonomisine faydasından bahsediyor olacağımızı düşünüyoruz."

